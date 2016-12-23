За останній тиждень у Чернівцях зросла захворюваність ГРВІ

За тиждень на ГРВІ захворіли 11 тисяч буковинців.

Про це повідомили на офіційному сайті обласного лабораторного центру.

Поступово захворюваність на ГРВІ знижується, втім епідпороги перевищені майже у всіх районах області. Так, з 16 по 22 грудня на Буковині зафіксовано 11 тисяч 327 випадків ГРІ, з яких 7 тисяч 677 дітей. Порівнюючи з минулим тижнем захворюваність на ГРІ знизилась на 7,2%.

Втім, дещо складніша ситуація у Чернівцях.

За останній тиждень зафіксовано 4 тисячі 372 випадків гострих респіраторних інфекцій, з яких 2 тисячі 793 серед дітей. Це свідчить тому, що захворюваність на ГРІ зросла на 10,5%.