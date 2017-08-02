За останню добу в Чернівцях сталося 13 крадіжок

Чернівецькі поліцейські інформують про оперативну обстановку в області станом на 1 серпня 2017 року. Відтак, за останню добу до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 277 звернень, в тому числі 17 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 13 крадіжок, 1 факт порушення правил адміннагляду, 1 факт пов’язаний з наркотиками та 2 ДТП з травмованими особами. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

1 серпня поліцейськими складено 113 адміністративних протоколів, з яких 89 за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 5 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).