За порушення правил вигулу собаки на чернівчанина склали протокол

Чернівчанин порушив правила вигулу собаки, за що патрульні склали на нього протокол. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук. Подія відбулася вчора, 31 липня, близько 22-ї години. На службу 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий громадянин порушує правила вигулу собак.

З’ясувалось, що чоловік гуляв зі своїм малолітнім сином та собакою, в цей час неподалік перебував невідомий чоловік з собакою.

Раптом собака громадянина, який гуляв поруч, почала поводитися дивно: завдала шкоди здоров’ю собаці заявника та налякала його дитину.

Під час огляду прилеглої території патрульні виявили громадянина, який вигулював тварину – чоловік підпадав під орієнтування.

На господаря собаки склали протокол за ч.2 ст. 154 ( порушення правил тримання собак і котів, а саме – вигулювання собаки без намордника).