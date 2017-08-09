За сім місяців заробітчанам у Чернівецькій області виплачено пенсії на загальну суму 799,2 тис. грн.

З початку року, за період з січня по липень, у Чернівецькій області виплатили пенсії, призначені відповідно до законодавства Російської Федерації, Латвії, Литви, Естонії та Болгарії 60 особам, які проживають на території Чернівецької області, на загальну суму 799,2 тис. грн. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради.

На виконання міжнародних договорів, укладених Україною з іноземними державами, з початку року в області підготовлено 95 комплектів документів для реалізації права осіб на пенсійне забезпечення. Прийнято 3 рішення про призначення пенсії за заявами осіб, які проживають за кордоном. Отримано 15 рішень про призначення іноземної пенсії.