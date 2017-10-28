За три роки в АТО загинуло більше 10 тисяч українських бійців

За три роки в АТО загинуло 10 103 українських бійці. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

“Я зараз хочу озвучити страшну статистику, про яку ніхто не говорить. Із 2014 року і до сьогодні у лавах Збройних силах України та решти підрозділів, які захищають країну, загинуло 10 тисяч 103 особи в наслідок безповоротних і санітарних втрат, тобто не від бойових дій. Загинули люди, які були високо мотивованими патріотами. Військо, коли не отримує правильної команди та кваліфікації тих дій, що відбуваються у державі, стає в ступор, тим більше, що армія була деморалізована та фактично знищена попередньою владою”, – сказав він.

Військовий прокурор також зазначив, що від посттравматичного синдрому на сьогоднішній день страждають 360 тисяч учасників АТОвців.