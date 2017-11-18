За тиждень на Буковині зареєстрували 30 випадків кору, 3 випадки скарлатини та 2 випадки кашлюку

За минулий тиждень на Буковині зареєстрували 30 випадків кору, 3 випадки скарлатини та 2 випадки кашлюку. Про це пише “Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”. Відтак, з 10.11. по 16.11.2017 у Чернівцях зареєстровано 3180 випадків ГРІ, з яких 2357 серед дітей (74,1%). Госпіталізовано 101 особа, з них 76 дітей. Рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями нижче епідемічного порогу на 30,9%. В порівнянні з попереднім тижнем року в цілому по області захворюваність збільшилась на 6,1%.

В м.Чернівці за минулий тиждень зареєстровано 1556 випадків гострих респіраторних інфекцій, з яких 1114 дітей. Госпіталізовано 26 мешканців м.Чернівці, в тому числі 22 дітей. Рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями нижче епідемічного порогу на 48,4%. В порівнянні з попереднім 45 тижнем 2017 року захворюваність ГРІ в м.Чернівцях збільшилась на 4,1%.

Випадків грипу не зареєстровано.

Зареєстровано 9 випадків вірусного гепатиту, із них 5 випадків вірусного хронічного гепатиту С, 3 випадки вірусного гепатиту неуточненої етіології та 1 випадок вірусного гепатиту А.

Інфекцій з повітряним механізмом передачі серед дітей до 18 років зареєстровано: 37 випадків вітряної віспи, 30 випадків кору, 3 випадки скарлатини та 2 випадки кашлюку.

Зареєстровано 31 випадок паразитарних захворювань, з них 90,3 % серед дітей до 18 років. В осередках ентеробіозу та аскаридозу за місцем проживання досліджувались проби з навколишнього середовища та проведено обстеження контактних осіб.