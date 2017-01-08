За тиждень у Європі загинуло близько 20 осіб через переохолодження

З настанням Нового 2017 року погода на території Європи різко погіршилася. Всього за тиждень тут загинуло близько 20 осіб через переохолодження. Про це повідомляє ТСН.

-42 градусів за Цельсієм – така рекордно низька температура наразі у горах Лапландії, що на кордоні зі Швецією та Францією. В сусідній Польщі також морози – температура повітря сягає до -20 градусів. Від переохолодження у польських містах померло декілька осіб. У Стамбулі, Туреччина, сильні снігопади – випало до 40 сантиметрів снігу. Жертвами морозів стали люди у Болгарії, Італії, Румунії та інших європейських країнах.