За воду чернівчанам доведеться сплачувати на гривню більше

У Чернівцях обговорили нові тарифи на водопостачання. Тепер платити за воду доведеться на гривню більше. Про це інформує “Чернівціводоканал”. Водоканал подав на розгляд та погодження НКРЕКП проекти пакетів тарифів на 2017 рік на послуги з централізоване водопостачання, водовідведення для Чернівців і Заставни. 22 березня відбулося засідання НКРЕКП, на якому погоджені надані тарифи. Збільшення тарифів відбудеться приблизно на 1 гривню.

Незабаром повідомлять, коли нові тарифи набудуть чинності.

Нагадаємо, станом на сьогодні чернівчани платять 13,64 гривні за кубометр.