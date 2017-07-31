За вихідні у Чернівцях виявлено 19 сп’янілих водіїв

За минулі вихідні (29 та 30 липня) у Чернівцях поліцейські виявили 19 сп’янілих водіїв.

Зокрема, в суботу на службу 102 надійшов виклик про те, що водій транспортного засобу марки ВАЗ, ймовірно, керує автомобілем в стані сп’яніння.

Близько 22-ї год патрульні поліцейські помітили автомобіль, що підпадав під орієнтування. Охоронці порядку зупинили транспортний засіб.

Під час спілкування з водієм у нього помітили ознаки сп’яніння, що й підтвердив тест на стан сп’яніння – 2.68 проміле (що в 13 разів перевищує допустиму норму)

Поліцейські просять чернівчан бути на дорогах відповідальними та свідомими!