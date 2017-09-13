“Забагато честі”. Поліція не буде вживати жодних додаткових заходів щодо поїздки Саакашвілі до Чернівців

У четвер, 13 вересня, лідер “Руху нових сил” Міхеіл Саакашвілі поїде зі Львова до Чернівців.

Про це повідомила прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж.

За її словами, о 18-ій годині політик виступить на Центральній площі міста. Перед цим Саакашвілі планував відвідати Форум видавців у Львові.

Як пояснив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, у зв’язку з поїздкою Саакашвілі правоохоронці не вживатимуть жодних додаткових заходів. “Забагато честі. Просто будемо забезпечувати громадський порядок, як це відбувається на усіх масових заходах, де збираються люди”, – пояснив Артем Шевченко.

Джерело: “Українська правда”.