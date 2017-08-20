Заборгованість по виплаті заробітної плати в Чернівцях становить більше 600 000 грн

Станом на 1 серпня 2017 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по Чернівцях становила 631,8 тис.грн. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. В той час на економічно-активних підприємствах заборгованість становить 589,8 тис.грн.

Впродовж серпня частково виплачено прострочену заборгованість на ДП «Чернівецький облавтодор» та філії Чернівецька ДЕД, які фінансуються з державного бюджету. Залишається прострочена заборгованість з виплати заробітної плати на комунальному підприємстві МКП «Харчування учнів шкіл міста» в сумі 10,2 тис.грн. (заборгованість за квітень – червень поточного року). На даний час підприємство діяльності не здійснює, рахунки заблоковані.