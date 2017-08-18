Загальноосвітні навчальні заклади Чернівців готові до нового навчального року. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. За кошти міського бюджету до початку навчального року було закуплено шкільні журнали (44 090 грн., ФОП Кадлубенко М.А.), крейду білу для писання (37 696 рн., ФОП Опаєць М.Г.), 415 учнівських парт (327 980 грн., ПМП «Геліка»). Заключено договір на закупівлю шкільних меблів на суму 49 295 грн. (ФОП Онуфрійчук О.М.). За період з січня по серпень 2017 року на проведення поточних ремонтів в загальноосвітніх навчальних закладах освоєно понад 1,2 млн. гривень з міського бюджету.