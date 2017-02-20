Загиблих Героїв Небесної сотні Щербанюка та Аксенина посмертно нагороджено відзнаками обласної ради (ФОТО)

У Чернівцях у приміщенні обласної філармонії відбувся вечір-спомин Героїв Небесної сотні.

На захід прийшло чимало чернівчан, активістів, посадовців, волонтерів.

У ході пам’ятного концерту було посмертно нагороджено відзнаками Чернівецької обласної ради загиблих майданівців з Чернівців Василя Аксенина та Олександра Щербанюка. Нагороди було передано рідним Героїв.

Окрім того, за патріотизм, мужність медалями «На славу Чернівців» нагородили капелана отця Василя Гасинця та волонтера Галину Абрам’юк, – повідомляє “МБ”.