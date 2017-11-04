Захворюваність на ГРІ в місті збільшилась на 2%, а по області зменшилась на 3%. Про це йдеться на сайті ДУ “Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України”. За період з 29 вересня по 2 листопада 2017 року, за даними оперативного моніторингу, з приводу гострих респіраторних інфекцій за медичною допомогою звернулось 14099 осіб або 1,5% мешканців Чернівецької області, з них 10141 дитина (72%).

Госпіталізовано 494 хворих, з них 410 – дітей до 18 років. Випадків грипу не зареєстровано.

За 44 тиждень 2017 року в Чернівецькій області (з 27 жовтня по 2 листопада) зареєстровано 2817 випадків ГРІ, з яких 1928 серед дітей (68%). Госпіталізовано 87 осіб, з них 73 дитини. Рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями нижче епідемічного порогу на 31,6%. В порівнянні з попереднім тижнем року, в цілому по області захворюваність зменшилась на 3%.

В Чернівцях за 44 тиждень 2017 року зареєстровано 1452 випадки гострих респіраторних інфекцій, з яких 964 дитини. Госпіталізовано 27 мешканців міста, в тому числі 24 дітей. Рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями нижче епідемічного порогу на 46,3%. В порівнянні з попереднім, 43 тижнем 2017 року захворюваність ГРІ в Чернівцях збільшилась на 2%.