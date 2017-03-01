«Закликаю городян долучитися до благородної справи – прибирання своїх вулиць, господарських територій, під’їздів», – О. Каспрук

Міський голова Олексій Каспрук закликав чернівчан взяти участь у місячнику благоустрою, який розпочався 1 березня. Також мер анонсував так званий флешмоб #щоязробивдляміста, у якому пообіцяв цікаві призи.

Так інформацію Олексій Каспрук опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Наразі комунальники міста розпочали активну роботу з наведення порядку в місті: вони прибирають і ремонтують дороги, відновлюють пошкоджені люки», – зазначив мер.

Щоб місто стало чистим та охайним після зими, мер закликає чернівачан приєднатися до прибирання. Зокрема, навести лад на своїх вулицях, господарських територіях, під’їздах.

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