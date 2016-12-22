Зараз потрапити до Румунії нелегко: на кордоні кілометрові черги

Кілометрові черги утворилися на кордоні з Румунією біля пункту пропуску Порубне. Деякі вантажні автомобілі стоять тут вже третю добу, нервуються та бояться, що не зможуть здійснити рейс до кінця року. Ускладнює ситуацію погода, адже на вулиці зима, аби не замерзнути водіям доводиться цілодобово обігрівати вантажівку. Довжелезні черги утворилися й на смузі легкового транспорту. Деякі водії залишають автівки обабіч та пересідають на рейсові автобуси, у яких порядок перетину кордону дещо спрощений. Атмосфера на кордоні напружена. Українські митники повідомляють, що працюють в звичайному режимі, затримка ж утворилася через румунську сторону. Втім, чому українців так важко пускають до Румунії ніхто не пояснює.