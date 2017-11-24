Зареєстровано петицію про достроковий розпуск та переобрання складу Чернівецької міськради

На сайті Єдиної системи електронних петицій опублікували петицію щодо дострокового розпуску та переобрання складу Чернівецької міської ради.

Автор петиції Роман Марчук.

“Шановний Олексій Павлович! З огляду на високу кількість незаконних рішень Чернівецької міської ради, та зважаючи на низький рівень довіри чернівчан до діючого складу Чернівецької міської ради та на неспроможність депутатів виконувати покладені на них функції, про що свідчать численні скандали довкола рішень ЧМР у останні місяці, громада міста Чернівці наполягає на нагальному розпуску та переобранні депутатів Чернівецької міської ради”, – йдеться у зверненні. “Чернівчани більше не можуть вважати справжніми народними обранцями людей, які зраджують інтереси своїх виборців та займаються інтриганством та власними бізнесовими інтересами замість роботи на благо нашого міста”.