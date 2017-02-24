Заступник голови Чернівецької облради має намір отримати статус учасника бойових дій

У Чернівцях обласна організація ВО «Свобода» звернулась до президента Петра Порошенка з проханням надання 30 представникам ГО «Буковинська сотня» статусу учасників бойових дій.

Про це у соцмережі повідомила депутат облради Ольга Кобевко.

У листі йде мова про те, що перелічені особи брали учать у революції Гідності 18-20 лютого і не зважаючи на загрозу життю відстоювали незалежність України.

Відповідний лист  до президента підписав голова облради Віталій Мельничук. До речі, серед 30-ти претендентів є  його прізвище.

«23 лютого на комісію звернулись активісти, які вимагають прирівняти учасників Майдану (лише від ВО «Свобода») до учасників бойових дій, щоб отримувати пільги. Але там ми не побачили тих, хто був 18-20 лютого в Києві і отримали поранення. В залі були присутні поранені на Майдані, вони дуже дивувались тому списку», – зазначила О. Кобевко.
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