Засуджено 30-річного буковинця, який незаконно заволодів автомобілем та вчинив розбій

Садгірський районний суд м. Чернівці визнав винним 30-річного жителя Заставнівського району у скоєнні кримінальних правопорушень та призначив покарання у вигляді 7,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратура області.

У ході слідства було встановлено, що у грудні 2015 року обвинувачений перебуваючи поблизу одного з нічних клубів Чернівців, попросив 45-річного водія іномарки за кошти, відвезти його на Кіцманщину.

Прибувши на вказане місце, зловмисник застосовуючи насильство, відібрав у водія телефон та змусив покинути автомобіль. Заволодівши транспортним засобом буковинець здійснював поїздки у власних цілях по території області.