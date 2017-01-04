Засуджено буковинця, який організував та очолив злочинне угрупування

Апеляційний суд області визнав винним 30-літнього жителя Заставнівщини.

Встановлено, що чоловік організував злoчинну гpyпу, до якої залучив кілька спортсменів, з якими спільно тренувався в секції з вiльної боротьби. Відомо, що серед осіб був неповнолітній.

Члени цієї групи з 2012 по 2014 рік вчинили чимало злочинів, які пов’язані із заволодінням чужого майна. До того, вони мали у розпорядженні зброю і транспортний засіб.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області, організатора угрупування засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інші учасники угрупування вже відбувають покарання.