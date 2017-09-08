Завдяки співпраці з Українською федерацією Америки, Буковина отримала безкоштовні оправи для окулярів
8 вересня у рамках благодійної акції «Безкоштовна оправа для окулярів для соціально-незахищених верств населення» відбулась прес-конференція голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука та голови благодійного фонду «Центр відновлення зору» Анатолія Совви.
Олександр Фищук наголосив, що наразі тільки починається співпраця з Українською федерацією Америки у сфері допомоги населенню Чернівецької області з вадами зору. «Домовленість про співпрацю розпочалась із мого спілкування з українською діаспорою під час візиту до США цьогоріч у лютому. Впевнений, що дана благодійна акція матиме продовження та разом з оправами людям із вадами зору будуть надаватися і лінзи, які наразі за власні кошти забезпечив Анатолій Совва», – зазначив Олександр Фищук.
Голова благодійного фонду «Центр відновлення зору» Анатолій Совва розповів, що в рамках акції вже здійснено прийом людей в Глибоцькому, Путильському, Заставнівському та Кіцманському районах. «Протягом 5-ти днів у районних центрах роздано 81 оправу. Сьогодні окуляри отримають ще 28 осіб, переважна більшість з яких – люди похилого віку, яким необхідно відчувати піклування та допомогу від держави та суспільства».
а продовати будуть за файнi долярчики