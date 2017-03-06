Завтра у Чернівцях локальне відключення електропостачання. Про це повідомляє “Чернівціобленерго”. Відключення відбудеться головним чином на Роші. Перевірте, чи буде світло у Вас!
У зв’язку з фарбуванням щита РУ-0,4 кВ з 9:00 до 12:00 світла не буде:
вул.Залiщицька вся
вул.Заставнянська 48-88, 25-47
вул.Заставнянська 49-55;90-96
вул.Iркутська 1-41,2-8
вул.Онезька вся
вул.Стрийська 99-105, 100а-108
вул.Ходорiвська 65-73, 86-102
Завтра частина Роші без світла
Завтра у Чернівцях локальне відключення електропостачання. Про це повідомляє “Чернівціобленерго”. Відключення відбудеться головним чином на Роші. Перевірте, чи буде світло у Вас!