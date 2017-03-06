Завтра частина Роші без світла

Завтра у Чернівцях локальне відключення електропостачання. Про це повідомляє “Чернівціобленерго”. Відключення відбудеться головним чином на Роші. Перевірте, чи буде світло у Вас!

У зв’язку з фарбуванням щита РУ-0,4 кВ з 9:00 до 12:00 світла не буде:

вул.Залiщицька вся

вул.Заставнянська 48-88, 25-47

вул.Заставнянська 49-55;90-96

вул.Iркутська 1-41,2-8

вул.Онезька вся

вул.Стрийська 99-105, 100а-108

вул.Ходорiвська 65-73, 86-102