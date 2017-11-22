Завтра депутати вкотре спробують обрати секретаря Чернівецької міськради

у четвер, 23 жовтня, відбудеться позачергова сесія Чернівецької міськради, на якій депутати вкотре спробують обрати секретаря.

Про це 22 листопада на брифінгу повідомив міський голова Олексій Каспрук.

“У черговий раз я буду наполягати на тому, щоб депутати розглянули питання про обрання секретаря міськради. Нагадаю, два рази я ставив це питання на розгляд і два рази депутати від фракції “Рідне місто” відмовляються від цього”, – зауважив мер.

Також міський голова висловив думку щодо висування на посаду секретаря депутата Ярослава Петришина, який подав незаконне подання.

“Мені взагалі дивно, як людина, яка претендує на посаду секретаря міської ради, одну з найвідповідальніших посад у місті, яка має готувати всі проекти рішень сесій, людина, яка має розбиратися у законодавстві, подає свій проект навіть не оформивши його відповідним чином”, – сказав О. Каспрук.

Він зазначив, що у поданні Ярослав Петришин не вказав виконавця проекту, а це є обов’язковою складовою. “Найбільше мене здивувало, що у підписних листах, які опубліковані, чомусь на двох листах в одному абзаці з двох рядків є дві помилки”, додав мер.

Нагадаємо, також на крісло секретаря міськради претендує голова фракції “Рідне місто” Василь Продан.