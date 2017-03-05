Завтра у Чернівцях частина міста без світла

У понеділок, 6 березня, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це повідомляє Чернівціобленерго. Перевірте, чи буде світло у вас!

1. У зв’язку з чисткою траси з 9:00 до 17:00 світла не буде:

вул.Гусятинська 9

вул.Заболотівська 3-15, 4-22

вул.Калузька 1, 2-6

вул.Снятинська 1-11, 2-18

вул.Снятинська 13-23, 20-36

пров. Бережанський 1-5, 2-14

вул.Гусятинська 18-30,37-51,

пров. Гусятинський весь

вул.Чорткiвська 27а,32-36

вул.Яворiвська 1-9, 2-12

2. Через проведення технічного обслуговування без світла будуть:

з 9:00 до 13:00

вул.Коцюбинського(Чагор) вся

вул.Мазепи (с.Чагор) 1-17,17а

вул.Мазепи (с.Чагор) 19-53,53а

вул.Спортивна вся

з 9:00 до 15:00

вул.Г.Майдану 230(кардіодисп.)

3. У зв’язку з перенесенням опори ПЛ-0,4 кВ з 9:00 до 17:00 без електропостачання буде вул.Челябнська 2-12.

4. Через знесення аварійних дерев ЗЕЛЕНБУДОМ з 10:00 до 15:00 світла не буде:

вул.Головна 273,273б,в,275г,277,277а,б,

вул.Головна 279а,б,в,г,д,281, 281а,б,в

вул.Головна 212а (кіоск)