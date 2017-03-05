У понеділок, 6 березня, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це повідомляє Чернівціобленерго. Перевірте, чи буде світло у вас!
1. У зв’язку з чисткою траси з 9:00 до 17:00 світла не буде:
вул.Гусятинська 9
вул.Заболотівська 3-15, 4-22
вул.Калузька 1, 2-6
вул.Снятинська 1-11, 2-18
вул.Снятинська 13-23, 20-36
пров. Бережанський 1-5, 2-14
вул.Гусятинська 18-30,37-51,
пров. Гусятинський весь
вул.Чорткiвська 27а,32-36
вул.Яворiвська 1-9, 2-12
2. Через проведення технічного обслуговування без світла будуть:
з 9:00 до 13:00
вул.Коцюбинського(Чагор) вся
вул.Мазепи (с.Чагор) 1-17,17а
вул.Мазепи (с.Чагор) 19-53,53а
вул.Спортивна вся
з 9:00 до 15:00
вул.Г.Майдану 230(кардіодисп.)
3. У зв’язку з перенесенням опори ПЛ-0,4 кВ з 9:00 до 17:00 без електропостачання буде вул.Челябнська 2-12.
4. Через знесення аварійних дерев ЗЕЛЕНБУДОМ з 10:00 до 15:00 світла не буде:
вул.Головна 273,273б,в,275г,277,277а,б,
вул.Головна 279а,б,в,г,д,281, 281а,б,в
вул.Головна 212а (кіоск)
Завтра у Чернівцях частина міста без світла
У понеділок, 6 березня, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це повідомляє Чернівціобленерго. Перевірте, чи буде світло у вас!