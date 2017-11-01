2-го листопада у Чернівцях відбудеться лекція-презентація “Біологія сексуальності”. Подія відбудеться за адресою вул. Головна 141, готель «Буковина» (конференц-зал) о 19:00.
Організатором лекції є анімаційна студія NEED, яка створила цикл матеріалів із біології сексуальності, сексуальної освіти для різних вікових категорій.
Завтра у Чернівцях обговорять наступні теми:
– Світова історія сексуальності;
– Індивідуальний розвиток сексуальності;
– Види сексуальної орієнтації: що є нормою, а що – помилкою; поняття гендерної ідентичності;
– Полігамія vs моногамія; типи стосунків у парі: поліамурність, «традиційні стосунки», що ще?
– Закоханість, прив’язаність, сексуальний потяг, ревнощі – біологічні механізми виникнення почуттів і як ними користуватись;
– Сексуальне дозрівання: з чого складається, скільки триває та на що впливає у майбутньому;
– Порнографія та ЗМІ: як змінюють бачення своєї та чужої сексуальності;
– Секс: різновиди, механіка, гормони, вплив на організм та суспільство;
– Як говорити з дітьми про секс, користуватись словами «член», «вагіна» і рештою незручних слів;
– Анімація – інструмент, щоб розвіяти стереотипи і табуйованість теми;
– Чи зможе освітній анімаційний цикл дати поштовх до розвитку сексуальної освіти в Україні?
Зібрана інформація рекомендована віковій категорії 16+.
Завтра у Чернівцях – лекція “Біологія сексуальності”
2-го листопада у Чернівцях відбудеться лекція-презентація “Біологія сексуальності”. Подія відбудеться за адресою вул. Головна 141, готель «Буковина» (конференц-зал) о 19:00.