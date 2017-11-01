Завтра у Чернівцях – лекція “Біологія сексуальності”

2-го листопада у Чернівцях відбудеться лекція-презентація “Біологія сексуальності”. Подія відбудеться за адресою вул. Головна 141, готель «Буковина» (конференц-зал) о 19:00.

Організатором лекції є анімаційна студія NEED, яка створила цикл матеріалів із біології сексуальності, сексуальної освіти для різних вікових категорій.

Завтра у Чернівцях обговорять наступні теми:

– Світова історія сексуальності;

– Індивідуальний розвиток сексуальності;

– Види сексуальної орієнтації: що є нормою, а що – помилкою; поняття гендерної ідентичності;

– Полігамія vs моногамія; типи стосунків у парі: поліамурність, «традиційні стосунки», що ще?

– Закоханість, прив’язаність, сексуальний потяг, ревнощі – біологічні механізми виникнення почуттів і як ними користуватись;

– Сексуальне дозрівання: з чого складається, скільки триває та на що впливає у майбутньому;

– Порнографія та ЗМІ: як змінюють бачення своєї та чужої сексуальності;

– Секс: різновиди, механіка, гормони, вплив на організм та суспільство;

– Як говорити з дітьми про секс, користуватись словами «член», «вагіна» і рештою незручних слів;

– Анімація – інструмент, щоб розвіяти стереотипи і табуйованість теми;

– Чи зможе освітній анімаційний цикл дати поштовх до розвитку сексуальної освіти в Україні?

Зібрана інформація рекомендована віковій категорії 16+.