Завтра у Чернівцях локальне відключення світла

Завтра, 16 січня, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це повідомляє ПАТ ЕК “Чернівціобленерго”. З 9 години ранку до 17:00 світло буде відсутнє на наступних вулицях:

1-й пров. Вiнницький 1

вул.Винниченко 1,1а-7,7а,2-18

вул.Глiбова 2,4-12

вул.Головна 187,189,191

вул.Ковальчука 14-16

вул.Маловокзальна 1,1б,2-8

Просп.Незалежностi 83

вул.Чкалова 2-20, 7-15, 3а, 5

пров. Чкалова весь

вул.Батумська 2-18, 1-11

вул.Галкiна 6

вул.Днiстрянська 35-67, 36-66

вул.Фастiвська 5-29, 10-28

вул.Кишинiвська 44-84, 17-57

вул.Бабушкiна 2-10, 3-13

вул.Декабристiв 12-30,

вул.Зелена 4-6,

вул.Кишинiвська 4-6,

вул.Руська 79-95, 88-110

вул.Херсонська 2, 5-9

Окрім цього повідомляється, з 9 години ранку по 13:00 без світла будуть:

вул.Герцена 14-28, 29-43, 30, 32

вул.Залозецького 57а,б, 72-76а

вул.Кармелюка 31-55, 48-66, 57, 57а,б, 67,69,71, 77- 81,83в,68-78

1-й пров. Кармелюка 1-15

2-й пров. Кармелюка 2-6,

вул.Чехова 1в

вул.Щедрiна С. 28,30.