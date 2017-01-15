Завтра, 16 січня, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це повідомляє ПАТ ЕК “Чернівціобленерго”. З 9 години ранку до 17:00 світло буде відсутнє на наступних вулицях:
1-й пров. Вiнницький 1
вул.Винниченко 1,1а-7,7а,2-18
вул.Глiбова 2,4-12
вул.Головна 187,189,191
вул.Ковальчука 14-16
вул.Маловокзальна 1,1б,2-8
Просп.Незалежностi 83
вул.Чкалова 2-20, 7-15, 3а, 5
пров. Чкалова весь
вул.Батумська 2-18, 1-11
вул.Галкiна 6
вул.Днiстрянська 35-67, 36-66
вул.Фастiвська 5-29, 10-28
вул.Кишинiвська 44-84, 17-57
вул.Бабушкiна 2-10, 3-13
вул.Декабристiв 12-30,
вул.Зелена 4-6,
вул.Кишинiвська 4-6,
вул.Руська 79-95, 88-110
вул.Херсонська 2, 5-9
Окрім цього повідомляється, з 9 години ранку по 13:00 без світла будуть:
вул.Герцена 14-28, 29-43, 30, 32
вул.Залозецького 57а,б, 72-76а
вул.Кармелюка 31-55, 48-66, 57, 57а,б, 67,69,71, 77- 81,83в,68-78
1-й пров. Кармелюка 1-15
2-й пров. Кармелюка 2-6,
вул.Чехова 1в
вул.Щедрiна С. 28,30.
Завтра у Чернівцях локальне відключення світла
Завтра, 16 січня, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це повідомляє ПАТ ЕК “Чернівціобленерго”. З 9 години ранку до 17:00 світло буде відсутнє на наступних вулицях: