У Чернівцях завтра локальне відключення світла. Про це пише «Чернівціобленерго».
1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть:
І пр. Кронштадський 2-16,3-11
ІІ пр. Кронштадський 2-18,1-5
ІІІ пр. Кронштадський 2-20,1-15
2. Через ремонт трансформатора з 9:30 до 13:00 без світла будуть:
вул.Бережанська 17,23
вул.Сокольська 1
вул.Тисменецька 1
3. У зв’язку з усуненням дефекту з 9:00 до 16:00 без світла будуть:
вул.Київська 1-11,
вул.Сковороди 15-23
вул.Л.Українки 7-21,18
вул.Л.Українки 14-20,
вул.Лисенка 2-14, 1,3
4. Через заміну провода з 9:00 до 17:00 без світла будуть:
вул.Залiщицька вся
вул.Заставнянська 49-55;90-96 вул.Iркутська 1-41,2-8
вул.Онезька вся
вул.Стрийська 99-105, 100а-108 вул.Ходорiвська 65-73, 86-102
Завтра у Чернівцях на декількох вулицях не буде світла
У Чернівцях завтра локальне відключення світла. Про це пише «Чернівціобленерго».