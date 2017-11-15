Завтра у Чернівцях на декількох вулицях не буде світла

У Чернівцях завтра локальне відключення світла. Про це пише «Чернівціобленерго».

1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть:

І пр. Кронштадський 2-16,3-11

ІІ пр. Кронштадський 2-18,1-5

ІІІ пр. Кронштадський 2-20,1-15

2. Через ремонт трансформатора з 9:30 до 13:00 без світла будуть:

вул.Бережанська 17,23

вул.Сокольська 1

вул.Тисменецька 1

3. У зв’язку з усуненням дефекту з 9:00 до 16:00 без світла будуть:

вул.Київська 1-11,

вул.Сковороди 15-23

вул.Л.Українки 7-21,18

вул.Л.Українки 14-20,

вул.Лисенка 2-14, 1,3

4. Через заміну провода з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

вул.Залiщицька вся

вул.Заставнянська 49-55;90-96 вул.Iркутська 1-41,2-8

вул.Онезька вся

вул.Стрийська 99-105, 100а-108 вул.Ходорiвська 65-73, 86-102