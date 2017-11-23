Завтра у Чернівцях розпочнеться акція “16 днів проти насильства”

24 листопада у Чернівцях розпочнеться акція “16 днів проти насильства”. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Акція є міжнародною і одночасно триватиме в більш ніж 100 країнах світу.

Щорічна акція «16 днів проти насильства» ініційована Першим всесвітнім інститутом жіночого лідерства з 1991 року. Власне тоді визначився зв’язок між насильством стосовно жінок та правами людей. Дати акції символічно наголошують на цьому зв’язку: 25 листопада – Міжнародний день проти насильства щодо жінок, 10 грудня – Міжнародний день прав людини.

У цей шістнадцятиденний період входять й інші важливі для демократичної спільноти дати: 1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом, 2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством, 3 грудня – Міжнародний день інвалідів, 5 грудня – Міжнародний день волонтера, 6 грудня – річниця інциденту в Монреалі.

Таким чином, майже кожний день від 25 листопада до 10 грудня означений фактами та аргументами стосовно того, що будь-які форми насильства (у громадській чи приватній сферах) є порушенням прав людини.

Департамент соціального захисту населення Чернівецької ОДА разом із іншими відповідальними структурами приєдналися до акції «16 днів проти насильства».

Подібна активність в області свідчить про актуальність проблеми подолання насильства, пошук в громадах та владних структурах оптимального механізму реагування як на спільні соціальні проблеми, так і на конкретну людську біду.