Завтра у Києві запустять таймер зворотнього відліку часу до надання Україні безвізу

Завтра, 10 червня, у Києві запустять таймер, що вестиме зворотній відлік часу до надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом. Таймер встановлять на площі перед Адміністрацією Президента, що по вулиці Банковій, 11. Запустить символічний відлік часу Петро Порошенко. Це відбудеться об 11:45. Того ж дня ввечері на Європейській площі Києва пройде урочистий захід з нагоди введення безвізового режиму з ЄС. У ньому також візьме участь глава держави.