Завтра, 10 червня, у Києві запустять таймер, що вестиме зворотній відлік часу до надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом. Таймер встановлять на площі перед Адміністрацією Президента, що по вулиці Банковій, 11. Запустить символічний відлік часу Петро Порошенко. Це відбудеться об 11:45. Того ж дня ввечері на Європейській площі Києва пройде урочистий захід з нагоди введення безвізового режиму з ЄС. У ньому також візьме участь глава держави.
додому Новини України Завтра у Києві запустять таймер зворотнього відліку часу до надання Україні безвізу
Краще б таймер на гроші запустили для нас/43?5 роки чесного трудового стажу а грошей на поїздку в Угорщину немае/Дуже хотілося б хоч на день та де там/Ганьба країні яка це зробила знами/