Завтра у місті відбудеться конкурс читців

Завтра, 3 березня, у Чернівцях відбудеться міський конкурс читців. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться у КБТ «Будинок естетики та дозвілля м.Чернівці» о 15:00.

Конкурс, присвячений пам’яті Тараса Григоровича Шевченка, проведуть з метою популяризації творів поета, подальшого розвитку мистецтва художнього слова, вдосконалення і підвищення виконавської майстерності читців.

У конкурсі можуть взяти участь учні(10-16 років) та молодь(17-35 років).

Переможців буде нагороджено дипломами та призами.