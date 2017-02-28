Завтра у місті відкриється ярмарок товарів повсякденного вжитку

У середу, 1 березня, у Чернівцях відкриють виставку-ярмарок товарів повсякденного вжитку. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Ярмарок відкриється по вулиці Головній вздовж огорожі Центрального парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка. Відвідати його можна буде з 1 до 8 березня щодня з 10:00 до 18:00.

Організатори запрошують городян відвідати захід та придбати цікаві речі за доступними цінами.