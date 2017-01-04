Завтра у “Вернісажі” відкриється цікава виставка

Завтра, 5 січня, у чернівецькому Центрі культури “Вернісаж” відкриється цікава виставка під назвою “Буковинський розмай”. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Відкриття заплановано на 12:00. У “Вернісажі” буде представлено 811 робіт юних художників від різних шкіл області. Всього у виставці взяло участь 497 дітей. Виставка є однією з найбільших не тільки в Чернівецькій області, а напевно й поза її межами. В експозиції буде представлено наступні роботи: академічний рисунок, графіка, живопис, композиція, рекламний плакат, скульптура, твори декоративно-ужиткового мистецтва, пленерні роботи, новорічні ялинкові прикраси, а також роботи присвячені Іванові Миколайчуку та Іванові Франку. Саме за такими номінаціями будуть нагороджені юні автори під час відкриття виставки.