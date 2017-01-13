Жахлива ДТП у Чернівцях: загинуло четверо осіб

У ніч з 12 на 13 січня, у Чернівцях трапилася жахлива аварія, через яку загинуло 4 осіб.

Пригода трапилася на об’їзній дорозі Чернівців, яка веде з Гравітону на Коровію.

Як повідомляють очевидці, легковий автомобіль марки «Mercedes», де перебувало троє пасажирів виїхав на зустрічну смугу та врізався в «Mercedes Sprinter».

Через зіткнення, загинули пасажири і водій легковика. Усі віком до 30-ти років.

Пасажири «Mercedes Sprinter» перебувають у лікарні. Про деталі цієї моторошної ДТП повідомимо згодом, – інформує «АСС».