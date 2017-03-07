Жінка проведе 5 років у місцях позбавлення волі за смертельне побиття 3-річної дитини

На Львівщині жінка, яка до смерті забила свою 3-річну доньку пробуде 5 років у місцях позбавлення волі.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що у березні, 2016 року, п’яна жінка у квартирі умисно завдала численні удари своїй 3-річній дочці. Від отриманих травм дитина померла.

Спочатку жінку засудили до 5 років, однак потім її було звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком два роки та шість місяців.

Однак прокуратура не погодилась з м’якістю призначеного покарання. Тож апеляційний суд Львівської області скасував поперднє рішення та призначив обвинуваченій 5 років ув’язнення.