Журналіст Олег Тудан потребує допомоги

У кореспондента телеканалу «1+1» з Чернівців Олега Тудана запідозрили рак.
Про це повідомила дружина Олега Олеся Тудан.
«Друзі!!! У нас сталася велика біда, у Олега підозра на рак. Нам не можна здаватись, Олег обов’язково повинен виздоровіти, прошу вашої підримки та молитви», – повідомила жінка.
Щоб допомогти Олегу небайдужі можуть перерахувати кошти на такі рахунки:
РЕКВІЗИТИ ПРИВАТ БАНКУ: ТУДАН ОЛЕГ 4731 2171 0392 1837
або УКИРСИББАНК, ТУДАН ОЛЕСЯ 5169 3026 0001 1205
Нагадаємо, Олег Тудан – талановитий журналіст, музикант. Спільно з дружиною виховує 5-річного сина.