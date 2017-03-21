Журналіст Олег Тудан потребує допомоги

У кореспондента телеканалу «1+1» з Чернівців Олега Тудана запідозрили рак.

Про це повідомила дружина Олега Олеся Тудан.

«Друзі!!! У нас сталася велика біда, у Олега підозра на рак. Нам не можна здаватись, Олег обов’язково повинен виздоровіти, прошу вашої підримки та молитви», – повідомила жінка.

Щоб допомогти Олегу небайдужі можуть перерахувати кошти на такі рахунки:

РЕКВІЗИТИ ПРИВАТ БАНКУ: ТУДАН ОЛЕГ 4731 2171 0392 1837

або УКИРСИББАНК, ТУДАН ОЛЕСЯ 5169 3026 0001 1205

Нагадаємо, Олег Тудан – талановитий журналіст, музикант. Спільно з дружиною виховує 5-річного сина.