Жителі Авдіївки подякували небайдужим буковинцям за допомогу

На адресу Чернівецької облдержадміністрації прийшов лист-подяка за підписом керівника військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка полковника П. Малихіна від жителів Авдіївки.

У листі йде мова про те, що завдяки допомозі буковинців вдалося вирішити проблеми із забезпеченням людей харчуванням, будматеріалами тощо.

У такій важкій ситуації, жителі Авдіївки змогли відчути себе потрібними державі «не покинутими, потрібними державі та українському суспільству».

У свою чергу голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук, подякував буковинцям за допомогу та небайдужість, – повідомили у прес-службі ОДА.