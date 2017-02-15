Жителька Полтавщини знайшла у сміттєвому баку тіла двох дітей

У місті Карлівка, що на Полтавщині у смітнику виявили тіла двох дітей.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

15 лютого до правоохоронців звернулася місцева жителька, яка розповіла, що виявила у сміттєвому баку тіла дітей.

На місце прибули слідчі. За попередньою інформацію, у смітнику знаходилися два ненароджених плода (хлопчик та дівчинка) розміром 20-ти сантиметрів.

Окрім того правоохоронці з’ясували, що в тамтешній лікарні було проведено плановий аборт, а тіла ненароджених було передано родичам для поховання.

Триває слідство.