Живий куточок на Соборній площі поповнився новим жителем

У живому куточку, що облаштували на Соборній площі, оселився новий мешканець. Про це повідомляє acc.cv.ua.

Облаштовування живого куточка на площі почалося ще 19 грудня, коли тут змайстрували кошару для овець і поселили трьох жительок. Пізніше, тут з`явилася клітка для птахів, де вже живуть яскраво-забарвлені пернаті, трохи схожі на підвид фазанів. Тепер на Соборній площі новий житель – півень.

Як відомо, символом 2017-го року є червоний вогняний півень. Цей символ знаменує початок чогось нового, адже півень один з перших прокидається на світанку і сповіщає людей про те, що настав новий день.