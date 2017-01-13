Знайдено вбивцю 95-річної буковинки

Як ми повідомляли раніше, у кінці грудня в с. Шипинці Кіцманського району невідома особа задушила 95-річну місцеву жительку.

Як повідомляють у поліції, бабусю позбавив життя 22-річний односельчанин, який намагався вкрасти гроші у потерпілої. Особу було встановлено одразу після скоєного злочину.

Юнак детально розповів та показав, як проник у помешкання старенької та яким чином вчинив вбивство.

У ході досудового слідства було встановлено, що чоловік прийшов до жінки попросити грошей. Коли він помітив, що двері зачинені вирішив пробратися до будинку через вікно. В одній із кімнат була господарка оселі, яка намагалася вигнати зловмисника з оселі. Під час сварки незваний гість навмисне задушив жінку.

Наразі молодик перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення строком від 7 до 15 років.