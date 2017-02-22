Знову нагадав про себе: Янукович заявив, що писатиме лист до Трампа

Екс-президент України, Віктор Янукович, традиційно нагадує про себе українцям у річницю подій на Майдані. Президент-утікач дав інтерв’ю кільком каналам у Ростові-на-Дону. Про це пише ТСН. Янукович, традиційно, розповів своє власне бачення подій, що сталися три роки назад в Україні, а також розмірковував про долю Донбасу і повідомив, що дуже хоче повернутися на Батьківщину. Окрім цього, екс-президент заявив, що збирається написати листи світовим лідерам, аби ті допомогли врегулювати ситуацію у нашій країні. Серед іншого, Янукович писатиме листа Трампу, Путіну, владі Німеччини, Франції та Польщі. Поки що він не повідомив, про що саме йтиметься у листах, але пообіцяв, що скоро вони будуть у широкому доступі.