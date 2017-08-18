Знущався декілька років: буковинець довів пасинка до замаху на самогубство

Буковинець довів пасинка до замаху на самогубство. На щастя, дитину врятувала бабуся.

Відділом ювенальної юстиції прокуратури Чернівецької області скеровано до суду обвинувальний акт відносно 35-річного буковинця, який обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення.

У прокуратурі Чернівецької області повідомили, що обвинувачений проживав з жінкою, у якої був неповнолітній син від першого шлюбу.

Між чоловіком та пасинком стосунки не склалися. Вітчим жорстоко поводився з підлітком, що виражалось у неодноразовому нанесенні побоїв та тілесних ушкоджень, які завдавали дитині фізичних та психічних страждань.

Ця ситуація тривала з 2009 року, поки у дитини не витримала психіка.

У квітні 2017 року, після чергової порції знущань нетверезого вітчима, хлопець намагався покінчити життя самогубством через повішання.

На щастя бабуся вчасно виявила дитину, його вдалось врятувати.