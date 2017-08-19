Зник 28-річний чернівчанин

Поліцейські краю закликають громадян допомогти у пошуках безвісти зниклого Тимінського Миколи Володимировича.
Зниклий є чернівчанином, 1989 року народження. Страждає на психічне захворювання – шизофренію.
16 серпня 2017 року о 15 год пішов з дому і досі не повернувся.
Прикмети:
– зріст – 170 см,
– спортивна тілобудова,
– волосся коротке, русе,
– очі блакитні.
Чоловік був одягнутий у футболку світло-салатового кольору, джинси світлого кольору, кросівки світло-коричневого (кофейного) кольору.
У випадку, якщо ви знаєте, де перебуває чоловік, телефонуйте за номером: 099-042-03-71, 54-43-66 або на спецлінію «102».