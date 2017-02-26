Зниклого на Буковині 7-річного хлопчика знайшли мертвим. Дитина втопилась у річці

Сьогодні на сайті Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області опублікували інформацію про зникнення малолітнього Каверіна Марка Володимировича, 23.10.2010 року народження, уродженця Донецької області та мешканця с. Драченці, Кіцманського району, який 25 лютого пішов з дому та не повернувся.

Як повідомила місцевий лікар, активіст Іванна Герасимчук, дитину знайдено мертвою.

«На жаль, дитину вже знайшли мертвою. Втопилась в річці недалеко від дому… Царство небесне…», – йдеться у повідомленні.