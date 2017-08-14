Зросла плата за навчання у школах естетичного виховання

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради затвердив нові ціни на навчання у місцевих школах естетичного виховання. Ціни, порівняно з минулим роком, зросли на 10-25 грн.
Пропонуємо Вам ознайомитися з цінами на навчання на наступних напрямках:
Акордеон, баян – 90 грн
Гітара- 150 грн
Духові інструменти, віолончель, цимбали та інші народні музичні інструменти – 75 грн
Саксофон – 130 грн
Скрипка, бандура – 90 грн
Фортепіано- 130 грн
Естрадний вокал – 200 грн
Сольний спів – 150 грн
Хоровий клас – 100 грн
Художнє відділення – 80 грн
Тривалість 2017-2018 навчального року, враховуючи проведення підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації – навчальних досягнень учнів, в музичних школах міста становитиме :
– для учнів перевідних класів з 1 вересня 2017 року до 31 травня 2018 року;
– для учнів випускних класів з 1 вересня 2017 року до 30 червня 2018 року.
В художній школі імені М. Івасюка навчальний рік для всіх учнів триватиме з 1 вересня 2017 року до 30 червня 2018 року