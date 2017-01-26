Новини
На пожежі загинув ще один буковинець
Вночі, 26 січня, сталacя пожeжа у літній кухні в с. Васловівці Заставнівського району. Пожежу помітилa власниця...
У Чернівцях на вул. Головній у тролейбуса відмовили гальма
26 січня у Чернівцях на перехресті вулиць Головна - Целана в тролейбуса відмовили гальма. Через...
5 цікавих книжок для тих, у кого завжди не вистачає часу
Читання покращує пам'ять, збагачує словниковий запас та робить людину розумнішою. Це ми знаємо з ранніх...
У Чернівцях вшанували пам’ять Героїв Крут (ФОТО)
У середу, 25 січня, у Центральному палаці культури міста Чернівців відбувся вечір громадянської пісні пам’яті...
На Буковині поліцейські затримали двох кишенькових злодіїв (ФОТО, ВІДЕО)
Днями до буковинських поліцейських звернулась 28-річна жителька с. Михальча Сторожинецького району, яка повідомила, що у...
До створення інспекції з благоустрою фактично жодного МАФу не було демонтовано, – Сергій Обшанський
25 січня у приміщення ЦНАПу інспекція з благоустрою в м. Чернівцях прозвітувала про роботу за...
На Буковині утворилася нова сім’я: об’єдналися самиця та самець зубрів
Сьогодні, 25 січня, на Буковині відбулося об'єднання самиця та самця зубра. Про це повідомляє molbuk.ua....
Щоб підтримати воїнів АТО, буковинські прикордонники взяли участь у флешмобі «22 Pushup Challendge» (ВІДЕО)
Чернівецький прикордонний загін прийняв астефету та продовжив естафету всесвітнього флешмобу «22 Pushup Challendge», який присвячений...
«Укрпошта» ввeла в обiг нoву марку, яку присвятила військовому капеланові Василеві Гасинцю
«Укрпошта» ввeла в обiг нoву марку, яку присвятила військовому капелану, настоятелю храму Різдва Пресвятої Богородиці...
21 сесія 7 скликання Чернівецької міської ради 26.01.2017
https://www.youtube.com/watch?v=uoI20DwvlHk
Чоловік, який перебував у розшуку, побив свого 77-річного батька
Інцидент трапився сьогодні, 25 січня, близько 11 години. До відділку поліції надійшло повідомлення про побиття...
Рятувальник ДСНС у Чернівецькій області нагадали громадянам про безпеку на кризі(ФОТО)
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівцях провели рейди на кризі. Про це повідомляє...
Завдяки чернівчанам у місті з’являться нові спортмайданчики, вело-доріжка та дитячий літній театр
Завдяки небайдужості чернівчан та їх активній участі у розвитку міста, у Чернівцях незабаром з'явиться ряд...
У 2017 році на містобудівництво витратять більше 150 мільйонів гривень
Виконавчий комітет міської ради міста Чернівців постановив, що у 2017 році на забудову та обслуговування...
У ЦНАПі можна зареєструвати місце проживання за три дні
У Центрі надання адміністративних послуг з'явилася послуга реєстрації місця проживання. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької...
Чернівчани у соцмережах влаштували флешмоб на підтримку місцевого електротранспорту
У соцмережах чернівчани влаштували флешмоб «Подзвони депутату», де просять мешканців зателефонувати депутатам та поцікавитися з...
На Буковині поліція з’ясовує обставини інциденту, внаслідок якого помер 35-річний чоловік
Як ми повідомляли раніше, на Буковині під час застілля чоловік до смерті побив свого товариша. Інцидент...
Буковинець, якого нещодавно звільнили за «Законом Савченко», пограбував жінку
10 січня до поліцейських звернулась 36-річна жителька села Слобода Новоселицького району. Жінка розповіла, що у...
У Глибоці відкрили Центр первинної медико-санітарної допомоги
25 січня у Глибоці відбулося відкриття районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Загалом для діяльності такого комунального...
Буковинські волонтери відправили на передову чергову допомогу (ФОТО)
У середу, 25 січня, волонтери ГО Координаційний штаб «Буковина - українському війську» відправили автомобіль на...
Програма підтримки від ЄС «Horizon 2020»
У Ратуші презентують програму підтримки від ЄС «Horizon 2020». https://www.youtube.com/watch?v=5Zos6fzjhWk
На Буковині під час застілля чоловік до смерті побив свого товариша
Вночі, 24 січня у с. Топорівці Новоселицького району сталося вбивство. Як повідомляють у прес-службі ГУ НП...
Еверест міг зменшитися через землетрус. В Непалі збираються переміряти найвищу гору на Землі
У квітні 2015 року в Непалі відбувся надпотужний землетрус магнітудою 7,8 бали з 10 можливих....
75-річний буковинець загинув через куріння у ліжку
На Вижниччині через куріння у ліжку загинув 75-річний місцевий житель. Так, 24 січня, у селі Волока...
Маршрутки, що зупинялися біля “Юності Буковини”, створюють незручності. Зупинку перенесуть на Соборну площу
24 січня, під час чергової сесії Чернівецької міської ради, депутати прийняли рішення про перенесення зупинки....
На Буковині найближчим часом мороз до -18
У Чернівцях та області очікується похолодання. За даними Укргідрометцентру, найближчим часом на Буковині температура падатиме...
На Рошу незабаром може з’явитися новий тролейбусний маршрут
Чергова петиція набрала необхідну кількість голосів. 30 грудня було створено електронну вимогу про "Створення нового...
Чернівецькі садочки хочуть закривати влітку на канікули
Садочки у Чернівцях хочуть закривати на один місяць літніх канікул. Про це повідомляє molbuk.ua. Дитячі...
Відомий футболіст Кріштіану Роналду запланував весілля на 2018 рік, – ЗМІ
Лідер збірної збірної Португалії і «Реала» Кріштіану Роналду запланував одружуватись. Про це інформує португальський таблоїд «Correio...
Чернівчани, що опинилися у складних життєвих ситуаціях, віднині отримуватимуть більшу матеріальну допомогу
Міська влада міста Чернівці внесла зміни до Положення про порядок надання матеріальної допомоги за рахунок...
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