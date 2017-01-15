понеділок, Січень 16, 2017

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Новини

У 2015 році на Буковині було створено 10  об’єднаних територіальних громад, з них 1 міська,...
Новини

16 січня розпочався додатковий набір до лав Національної поліції України в Чернівецькій області.  Потрібні: слідчі, опеpaтивні...
Новини

До пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу упродовж доби за обраним заявниками місцем приєднаються нові...
Кримінал

10 січня на проспекті Незалежності невідомі особи пограбували обмінний валютний пункт. Пригода трапилася о 8-ій годині...
ДТП

16 січня на трасі Чернівці-Снятин трапилася аварія – автобус в'їхав у будинок чергового по залізничному...
Новини

Впродовж двох днів на Буковині сталося 7 пожеж, на двох з яких загинуло троє осіб. 13...
Культура

У соцмережі презентували трейлер нового документального фільму про буковинську Маланку.  Відповідне відео на сторінці у Фейсбуці...
Надзвичайні ситуації

Сьогодні, 16 січня, під Бішкеком, Киргизстан, сталася моторошна авіакатастрофа. Літак Boeing 747 авіакомпанії Turkish Airlines,...
Кримінал

14 січня, близько 15-ої години поліцейські помітили на площі Філармонії групу осіб, яка бігла за...
Головні новини

Початок нового 2017 року прийшов в Україну зі знеціненням гривні та різким підвищенням долара. У...
Новини

19 січня у Чернівцях нa площі Пресвятої Марії пpeдставники різних релігійних гpoмад візьмуть участь у...
Кримінал

У ніч з 15 на 16 січня у місті Олeвськ Житомирської області тpaпилася мacoва пеpeстрілка,...
Економіка та бізнес

Найбагатшим чиновником України визнано президента України Петра Порошенка. Ця інформація свідчить рейтингу, що склав «Forbes Україна». Загалом...
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У Чернівцях на площі Філармонії оголосили переможців цьогорічного фестивалю «Маланка-фест». За підрахунками голосів, перше місце отримав...
Культура

 Як ми повідомляли раніше, у неділю, 15 січня, у Чернівцях пройшов  VI фестиваль «Маланка Фест». Під...
Головні новини

15 січня у Чернівцях пройшов традиційний фольклорно-етнографічний фестиваль «Маланка-Фест», який зібрав близько 50-ти колективів з...
Новини України

Зі столиці до Івано-Франківська "Укрзалізниця" запустить новий швидкісний потяг "Нічний експрес" №149 з вагонами-трансформерами. Про...
Головні новини

Сьогодні, 15 січня, у Чернівцях проводять традиційний та унікальний фестиваль Маланка. Центральними вулицями міста проїхалося...
Головні новини

Завтра, 16 січня, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це повідомляє ПАТ ЕК "Чернівціобленерго". З...
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У неділю, 15 січня, на території Чернівецької області очікується  тепла погода. Температура повітря вдень складе...
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 Сьогодні до Вашківців Вижницького району приїхали тисячі гостей для того, щоб подивитися на традиційну вашківецьку...
Головні новини

Проживання у гуртожитках Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зросло у ціні - на сто...
Новини України

На Вінничині поліцейські вилучили у місцевого 2 кілограми марихуани. Про це повідомляє сьогодні, 14 січня,...
Новини Буковини

Зграя лебедів перебралася у село Суховерхів Кіцманського району. Про це повідомляє "Кіцмань.Іnfo". Близько 15 лебедів...
Кримінал

У Чернівцях правоохоронці викрили та затримали зловмисників, які за допомогою клофеліну та тропікаміду отруювали відвідувачів...
Культура

14 січня у м. Вашківці Вижницького району стартував фестиваль «Вашківецька переберія».   Загалом участь у заході беруть...
Новини України

На Закарпатті через снігопади й хуртовини зійшло 4 лавини станом на ранок 14 січня. Про...
Новини Буковини

На сайті Чернівецької міськради у розділі "Єдина система місцевих петицій" зареєстрували чергове електронне звернення, яке...
Новини України

Сьогодні, 13 січня, у М'янмі запрацювало перше українське консульство. Про це повідомляє департамент консульської служби...
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