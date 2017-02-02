неділя, Лютий 5, 2017

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Міжнародні новини

У ніч на 5 лютого, близько опівночі за київським часом, Президент України провів розмову з...
Культура

Визначені перші фіналісти Національного відбору на «Євробачення 2017», куди пройшли «TAYANNA» (буковинка Тетяна Решетняк) і...
Новини

Не довго тривало лютневе тепло у Чернівцях та області. Вже починаючи з нового тижня, 6...
Новини

4 лютого у Чернівцях сталася пожежа у районі Центральної площі. Це сталося на перехресті розі вулиць...
Головні новини

У Чернівецькій області, станом на 5 лютого, зафіксовано високу аварійність на дорогах. Про це повідомляє...
Новини

Патрульні поліцейські у Чернівцях знайшли та доставили батькам дитину, котра зникла з дому. Про це...
Новини України

Агентство Banda Agency, яке створило логотип до "Євробачення-2017", пояснило, яку суть криє у собі цей...
Новини

Через вітрянку на Буковині закрили школу та дитсадок. Навчальні заклади не працюватимуть до 12 лютого. Інфекційне...
Новини

У селі Глибоцього району обікрали місцеву церкву. Про це повідомляє Молодий Буковинець. Зловмисники проникли у...
Надзвичайні ситуації

ДСНС надала оперативну інформацію про ситуацію в місті Авдіївці станом на 12:00 4 лютого. Про...
Головні новини

Поліцейські Новоселицького району долучилися до популярного сьогодні челенджу-естафети 22PushupChallengе. Про це повідомляє газета "Район-Інфо". Патрульні...
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У п'ятницю, 3 лютого, зі Сторожинця виїхав автобус  з гуманітарною допомогою для жителів Авдіївки Донецької...
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У Чернівцях з Соборної площі вивезли торгові кіоски, в яких здійснювали продаж смаколиків та інших...
ДТП

4 лютого у Чернівцях на перехресті вулиць Винниченка і Комунальників трапилася аварія – зіткнулися дві...
Кримінал

3 лютого на лінію «102» прийшло повідомлення про сімейну сварку на вул. Стрийській, що у...
Новини

4 лютого у Чернівцях попрощалися з Героєм Леонідом Дергачем, який днями загинув під Авдіївкою. Прощальна панахида проходила...
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На Буковину доставили тіло загиблого під Авдіївкою буковинця Леоніда Дергача. У с. Атаки Хотинського району героя...
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 Відповідне розпорядження підписав в.о. голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олег Стецевич. 6 лютого оголошено у Чернівецькій...
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Інваліди АТО створили петицію на сайті Президента України з вимогою позбавити співачку Світлану Лободу звання...
Новини

3 лютого у Чернівцях вшанували пам'ять видатного буковинця, громадського та культурного діяча, критика, літературознавця, педагога та...
Новини

На 58-році життя помер міський голова Луцька Микола Романюк. Цю інформацію підтвердили у Луцькій міській лікарні. Напередодні посадовця...
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За минулу добу у зоні АТО загинули троє українських солдат та ще 18 отримали поранення. Про...
Новини

У Чернівцях відбулася зустріч Чернівецької патрульної поліції з регіональним координатором Всеукраїнського Благодійного фонду "Серце до...
Головні новини

У Чернівцях відбудеться флешмоб під назвою «Рання діагностика раку, рятує життя». Про це інформує прес-служба...
Кримінал

У Чернівцях на вул. Галицький Шлях невідомий чоловік вдарив в обличчя жінку. Інцидент стався 3 лютого. Близько...
Новини

Незабаром вулиця Максима Горького у Чернівцях може стати вулицею Дмитра Гнатюка. Відповідна петиція набрала необхідну...
Афіша

4 лютого видатний український бард Сергій Зосімов мав дати концерт в малому залі Центрального Палацу...
Лангейт

Нещодавно у компанії «Лангейт» завершилась новорічна акція «Рік інтернету в подарунок». Її учасники мали розфарбувати...
Головні новини

У Чернівцях з`явилися пункти збору гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки. Про це повідомляє Чернівецька обласна державна...
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2 лютого із зони проведення АТО повернулися 5 фахівців піротехнічної групи Управління ДСНС України у...
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