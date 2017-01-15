Новини
Минулого року доходи 10-ти об’єднаних громад зросли у 7 разів
У 2015 році на Буковині було створено 10 об’єднаних територіальних громад, з них 1 міська,...
На Буковині розпочався набір до Нацполіції. Необхідні слідчі, працівники карного розшуку та молодшого складу поліції
16 січня розпочався додатковий набір до лав Національної поліції України в Чернівецькій області. Потрібні: слідчі, опеpaтивні...
Відтепер у Чернівцях можна буде одружитися за добу
До пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу упродовж доби за обраним заявниками місцем приєднаються нові...
На проспекті Незалежності невідомі пограбували обмінний валютний пункт
10 січня на проспекті Незалежності невідомі особи пограбували обмінний валютний пункт. Пригода трапилася о 8-ій годині...
ДТП на Кіцманщині: автобус в’їхав у будинок біля залізничного переїзду (ФОТО)
16 січня на трасі Чернівці-Снятин трапилася аварія – автобус в'їхав у будинок чергового по залізничному...
На Буковині через пожежу загинули троє людей
Впродовж двох днів на Буковині сталося 7 пожеж, на двох з яких загинуло троє осіб. 13...
Представлено трейлер документального фільму про Маланку (ВІДЕО)
У соцмережі презентували трейлер нового документального фільму про буковинську Маланку. Відповідне відео на сторінці у Фейсбуці...
Авіакатастрофа під Бішкеком: щонайменше 37 загиблих(ФОТО)
Сьогодні, 16 січня, під Бішкеком, Киргизстан, сталася моторошна авіакатастрофа. Літак Boeing 747 авіакомпанії Turkish Airlines,...
У Чернівцях патрульні затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці коштів із церкви
14 січня, близько 15-ої години поліцейські помітили на площі Філармонії групу осіб, яка бігла за...
За місяць очікується стабілізація гривні
Початок нового 2017 року прийшов в Україну зі знеціненням гривні та різким підвищенням долара. У...
19 січня на площі Пресвятої Марії представники різних релігійних громад освятять воду
19 січня у Чернівцях нa площі Пресвятої Марії пpeдставники різних релігійних гpoмад візьмуть участь у...
Вночі на Житомирщині сталася перестрілка. Є постраждалі
У ніч з 15 на 16 січня у місті Олeвськ Житомирської області тpaпилася мacoва пеpeстрілка,...
Визнано найбагатших чиновників України
Найбагатшим чиновником України визнано президента України Петра Порошенка. Ця інформація свідчить рейтингу, що склав «Forbes Україна». Загалом...
Оголошено переможців фестивалю «Маланка-фест»
У Чернівцях на площі Філармонії оголосили переможців цьогорічного фестивалю «Маланка-фест». За підрахунками голосів, перше місце отримав...
У Чернівцях подякували учасникам «Маланка-фест», які впродовж року ретельно готуються до такого свята (ФОТО)
Як ми повідомляли раніше, у неділю, 15 січня, у Чернівцях пройшов VI фестиваль «Маланка Фест». Під...
Троянський кінь, лицарі та політики : у Чернівцях пройшов фестиваль «Маланка-Фест-2017» (ФОТО)
15 січня у Чернівцях пройшов традиційний фольклорно-етнографічний фестиваль «Маланка-Фест», який зібрав близько 50-ти колективів з...
З Києва до Івано-Франківська запустять новий потяг з вагонами-трансформерами
Зі столиці до Івано-Франківська "Укрзалізниця" запустить новий швидкісний потяг "Нічний експрес" №149 з вагонами-трансформерами. Про...
Голосуйте онлайн за найкращий колектив Маланки
Сьогодні, 15 січня, у Чернівцях проводять традиційний та унікальний фестиваль Маланка. Центральними вулицями міста проїхалося...
Завтра у Чернівцях локальне відключення світла
Завтра, 16 січня, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це повідомляє ПАТ ЕК "Чернівціобленерго". З...
Сьогодні у Чернівцях +1. Опадів не очікується
У неділю, 15 січня, на території Чернівецької області очікується тепла погода. Температура повітря вдень складе...
Як у Вашківцях святкували Маланку (ВІДЕО, ФОТО)
Сьогодні до Вашківців Вижницького району приїхали тисячі гостей для того, щоб подивитися на традиційну вашківецьку...
Ціна на проживання у гуртожитках ЧНУ зросла на 100 грн
Проживання у гуртожитках Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зросло у ціні - на сто...
На Вінничині чоловік зберігав вдома 2 кілограми марихуани(ФОТО)
На Вінничині поліцейські вилучили у місцевого 2 кілограми марихуани. Про це повідомляє сьогодні, 14 січня,...
На озері “Торфи” Кіцманського району оселилися лебеді(ВІДЕО)
Зграя лебедів перебралася у село Суховерхів Кіцманського району. Про це повідомляє "Кіцмань.Іnfo". Близько 15 лебедів...
У Чернівцях поліція затримала осіб, які за допомогою клофеліну отруювали відвідувачів барів та обкрадали їх
У Чернівцях правоохоронці викрили та затримали зловмисників, які за допомогою клофеліну та тропікаміду отруювали відвідувачів...
У Вашківцях триває фестиваль Маланки (ФОТО)
14 січня у м. Вашківці Вижницького району стартував фестиваль «Вашківецька переберія». Загалом участь у заході беруть...
На Закарпатті зійшло 4 лавини
На Закарпатті через снігопади й хуртовини зійшло 4 лавини станом на ранок 14 січня. Про...
У Чернівцях пропонують перейменувати вулицю М. Горького на Д. Гнатюка
На сайті Чернівецької міськради у розділі "Єдина система місцевих петицій" зареєстрували чергове електронне звернення, яке...
Відкрито перше українське консульство у М`янмі
Сьогодні, 13 січня, у М'янмі запрацювало перше українське консульство. Про це повідомляє департамент консульської служби...
Новини від KINOafisha.ua
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