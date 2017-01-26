середа, Лютий 1, 2017

Рубрики

Новини

Новини

На Буковину йде істотне потепління. І хоча сьогодні, 1 лютого, морозець (-2-6 градусів) ще щипав...
Новини

У ніч на 1 лютого чернівецькі патрульні закували у кайданки агресивного водія та його дружину....
Головні новини

Діток у чернівецькому сиротинці побільшало. Про це повідомляє Чернівецький промінь. У місті зафіксовано вкрай сумну...
Новини

Сьогодні, 1 лютого, з 15:00 до 18:00 по вулиці Руській локально відсутня вода. Відключення пов'язане...
Новини Буковини

У Чернівцях стартував пілотний проект "Шлюб за добу". Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради....
Медицина

Румунія потерпає від небезпечної хвороби, яка епідемією захопила вже 34 округи. Від кору тут загинуло...
Анонси

"Фортель Кохання" - під такою назвою пройде чудовий ярмарок хенд-мейду у Чернівцях. Подія відбудеться напередодні...
Новини

Сьогодні, 1 лютого, на вулиці Котляревського у Чернівцях стався прорив води. Про це пише Чернівецький...
Новини

В Авдіївці Донецької області загинув буковинський військовослужбовець Леонід Дергач.  Про це повідомляє сайт Чернівецької ОДА. Герой загинув...
Новини

31 січня виконавчий комітет Чернівецької міськради прийняв рішення про доповнення переліку місць, яких відводять для...
Новини

Сьогодні у Києві на Майдані Незалежності зібралися сотні військовослужбовців та місцевих жителів щоб попрощатися з...
Новини України

6 лютого стартує реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомляє acc.cv.ua. Зареєструватися...
Новини

Троє буковинців візьмуть участь у бізнес-зустрічі у Вашингтоні (США), який організовує U.S.-Ukraine Business Council. Про це...
Кримінал

До правоохоронців Сторожинецького району звернулись батьки 15-річного жителя Сторожинця та повідомили, що їхній син став...
Анонси

Жителів Чернівців запрошують на публічний звіт про результати роботи Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин....
Новини

На Буковині прикордонники зупинили чергову спробу перевезення контрабандних цигарок до Румунії. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького...
Кримінал

Поліцейські затримали групу чернівчан, які спробували обікрасти закинутий завод на Заставнівщині. Встановлено, що вони вчинили...
Новини

Президент України Петро Порошенко привітав свoю дружину Марину з днем народженням. 1 лютого їй виповнилося...
Новини

1 лютого у місті більше 60 вулиць без світла. Про це повідомляється на сайті ПАТ...
Головні новини

Чергова петиція набирає голосів на сайті Чернівецької міської ради. Чернівчанка Городинська Дар'я Сергіївна просить місцеву...
Здоров’я і спорт

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради прийняв рішення про запровадження нового щеплення у школах. Відтепер, шкільні...
Новини

Двом аптекам, ресторанам та магазину у місті рішенням виконавчого комітету міської ради встановлено цілодобовий та...
Головні новини

Мер Чернівців зустрівся з представниками Румунії для обговорення включення трипільської культури до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО....
ДТП

Як ми повідомляли раніше, у селі Тарашани Глибоцького району трапилася аварія - перекинулися два автомобілі. Наразі...
Афіша

Володимир Вікторович Кошуба - український органіст та народний артист України, родом з Білорусі. Конгрес США...
Новини

Країни Євpoпейського Сoюзу відмовилися приймати кypятинy з Буковини. Про це повідомив найбільший експортер курятини з України...
Новини

У Міністерстві оборони повідомили про втрати у зоні АТО. Загалом впродовж доби загинуло троє українських солдат...
Новини

Як ми повідомляли раніше, Нацioнальна кoмісія, що здійснює дepжавне регулювання у сфері енергетики і комунальних...
Кримінал

Співробітники фіскальної служби, прокуратури та СБУ викрили у Чернівецькій області черговий підпільний цех з виробництва...
Культура

Столиця України стала господинею цьогорічного міжнародного конкурсу Євробачення. Президент міської ради Стoкгольма Єва-Луїза Ерландсон Слорак пepeдала...
завантажити більше
Погода
Погода у Чернівцях

волог.:

тиск:

вітер:


Новини від KINOafisha.ua
Загрузка…
Загрузка…
Кінотеатри Чернівців



© langate.ua