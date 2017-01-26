понеділок, Січень 30, 2017

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Новини

У штабі АТО повідомляють, що за минулу добу загинуло 4 військовослужбовців та ще 5 отримали...
Новини

29 січня у Чернівцях кілька десятків активістів націоналістичних рухів провели смолоскипну ходу з нагоди річниці пам’яті...
Новини

29 січня у Києві відбулося перепоховання відомого українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри...
ДТП

Сьогодні, 29 січня, близько 8:30 ранку у Новоселицькому районі сталася ДТП. Про це пише "Район-Інфо"....
ДТП

На Буковині сталася моторошна ДТП. Про це повідомляє "Район-Інфо". Подія сталася 27 січня у вечірній...
Головні новини

Сьогодні, 29 січня, у Чернівцях у спортивному комплексі «Олімпія», що на вул. Воробкевича, о 10:00...
ДТП

Транспортна пригода сталася у суботу, 28 січня, у ранковий час. Про це пише "Район-Інфо". Вантажний...
Новини

 На передовій впродовж дня російські найманці здійснили 23 обстріли по українським позиціям. Про це інформує штаб...
Новини

120 патрульних поліцейських з 28 міст приїхали до Чернівців, щоб взяти участь у Всеукраїнському турнірі...
Головні новини

Міхеіл Саакашвілі відвідав Глибоку. Про це йдеться на сторінках Григорія Ванзуряка та Петра Митранюка у...
Різне

На 77 році пішов з життя видатний британський актор Джон Гарт. Про це повідомляє ВВС...
Міжнародні новини

Новообраний президент США Дональд Трамп розпочав свій давній план: припинення напливу біженців у країну. Політик...
Головні новини

Громадська організація O.W.L Open World Learning оголосила про початок унікального конкурсу, призом якого є безкоштовна...
ДТП

В Україні зафіксовано критичну ситуацію аварійності на дорогах. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України....
Новини

Незвична подія трапилася у чернівецькому тролейбусі, що їздить маршрутом номер три. Аби транспортний засіб зміг...
ДТП

У Чернівецькій області сталася аварія – іномарка допустила зіткнення з підводою. Через ДТП постраждав пасажир...
Головні новини

У Чернівцях вшанували загиблих Героїв Крут. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Багато небайдужих...
Новини

У чернівецькій гімназії №7 зробили капітальний ремонт двох спортивних залів. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької...
Головні новини

29 січня у Чернівцях буде часткове обмеження руху транспорту. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської...
Новини

Всупереч умовам договору про постачання електроенергії, КП «Чернівціводоканал» не розраховується за цю послугу перед ДП...
Різне

Лижникам та відпочиваючим у Швеції вдалося побачити рідкісне природнє явище: хмару у вигляді НЛО. Про...
Новини

Сьогодні, 27 січня, з 15:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання на вулиці Марка Вовчка та...
Європа

Сьогодні, 27 січня, у Федеративній Республіці Німеччина обрали нового голову Міністерства закордонних справ. Очільником став...
ДТП

26 січня на Сокирянщині трапилася аварія, внаслідок якої постраждали декілька осіб. Пригода сталася о 20 год...
Кримінал

Представники СБУ спільно з поліцейськими затримали на Буковині вантажівку з деревиною без відповідних дозвільних документів. Так,...
Новини

У п'ятницю, 27 січня, до Чернівців приїхав політик Міхеіл Саакашвілі. Він завітав до «Калинівського ринку»,...
Новини

26 січня  податківці спільно з представниками Нацполіції та СБУ в Чернівецькій області виявили в автомобілі...
Новини

27 січня у Чернівецькій міськраді було підписано Меморандум на захист ошуканих інвесторів, які впродовж кількох...
Медицина

Незабаром перша клінічна лікарня Чернівців отримає від Канади машину швидкої медичної допомоги. Днями у Києві відбулося...
Світ

Чилі у вогні. Близько 238 гектарів площі країни потерпає від лісової пожежі. Про це повідомляє...
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