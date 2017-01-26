четвер, Січень 26, 2017

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Новини

Новини

Вночі, 26 січня, сталacя пожeжа у літній кухні в с. Васловівці Заставнівського району. Пожежу помітилa власниця...
ДТП

26 січня у Чернівцях на перехресті вулиць Головна - Целана в тролейбуса відмовили гальма. Через...
Блог

Читання покращує пам'ять, збагачує словниковий запас та робить людину розумнішою. Це ми знаємо з ранніх...
Новини

У середу, 25 січня, у Центральному палаці культури міста Чернівців відбувся вечір громадянської пісні пам’яті...
Кримінал

Днями до буковинських поліцейських звернулась 28-річна жителька с. Михальча Сторожинецького району, яка повідомила, що у...
Новини

25 січня у приміщення ЦНАПу інспекція з благоустрою в м. Чернівцях прозвітувала про роботу за...
Новини Буковини

Сьогодні, 25 січня, на Буковині відбулося об'єднання самиця та самця зубра. Про це повідомляє molbuk.ua....
Новини

Чернівецький прикордонний загін прийняв астефету та продовжив естафету всесвітнього флешмобу «22 Pushup Challendge», який присвячений...
Новини

«Укрпошта» ввeла в обiг нoву марку, яку присвятила військовому капелану, настоятелю храму Різдва Пресвятої Богородиці...
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Відео

https://www.youtube.com/watch?v=uoI20DwvlHk
Кримінал

Інцидент трапився сьогодні, 25 січня, близько 11 години. До відділку поліції надійшло повідомлення про побиття...
Новини Буковини

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівцях провели рейди на кризі. Про це повідомляє...
Головні новини

Завдяки небайдужості чернівчан та їх активній участі у розвитку міста, у Чернівцях незабаром з'явиться ряд...
Головні новини

Виконавчий комітет міської ради міста Чернівців постановив, що у 2017 році на забудову та обслуговування...
Новини

У Центрі надання адміністративних послуг з'явилася послуга реєстрації місця проживання. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької...
Новини

У соцмережах чернівчани влаштували флешмоб «Подзвони депутату», де просять мешканців зателефонувати депутатам та поцікавитися з...
Кримінал

Як ми повідомляли раніше, на Буковині під час застілля чоловік до смерті побив свого товариша. Інцидент...
Кримінал

10 січня до поліцейських звернулась 36-річна жителька села Слобода Новоселицького району. Жінка розповіла, що у...
Медицина

25 січня у Глибоці відбулося відкриття районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Загалом для діяльності такого комунального...
Новини

У середу, 25 січня, волонтери ГО Координаційний штаб «Буковина - українському війську» відправили автомобіль на...
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Відео

У Ратуші презентують програму підтримки від ЄС «Horizon 2020». https://www.youtube.com/watch?v=5Zos6fzjhWk
Кримінал

Вночі, 24 січня  у с. Топорівці Новоселицького району сталося вбивство. Як повідомляють у прес-службі ГУ НП...
Світ

У квітні 2015 року в Непалі відбувся надпотужний землетрус магнітудою 7,8 бали з 10 можливих....
Новини

На Вижниччині через куріння у ліжку загинув 75-річний місцевий житель. Так, 24 січня, у селі Волока...
Новини

24 січня, під час чергової сесії Чернівецької міської ради, депутати прийняли рішення про перенесення зупинки....
Новини Буковини

У Чернівцях та області очікується похолодання. За даними Укргідрометцентру, найближчим часом на Буковині температура падатиме...
Головні новини

Чергова петиція набрала необхідну кількість голосів. 30 грудня було створено електронну вимогу про "Створення нового...
Головні новини

Садочки у Чернівцях хочуть закривати на один місяць літніх канікул. Про це повідомляє molbuk.ua. Дитячі...
Здоров’я і спорт

Лідер збірної збірної Португалії і «Реала» Кріштіану Роналду запланував одружуватись. Про це інформує португальський таблоїд «Correio...
Головні новини

Міська влада міста Чернівці внесла зміни до Положення про порядок надання матеріальної допомоги за рахунок...
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