Новини
Порошенко провів розмову з Дональдом Трампом
У ніч на 5 лютого, близько опівночі за київським часом, Президент України провів розмову з...
Буковинка Тетяна Решетняк пройшла до фіналу відбору на «Євробачення 2017»
Визначені перші фіналісти Національного відбору на «Євробачення 2017», куди пройшли «TAYANNA» (буковинка Тетяна Решетняк) і...
На Буковину знову насуваються люті морози: прогноз на тиждень
Не довго тривало лютневе тепло у Чернівцях та області. Вже починаючи з нового тижня, 6...
У центрі Чернівців горіла квартира
4 лютого у Чернівцях сталася пожежа у районі Центральної площі. Це сталося на перехресті розі вулиць...
У Чернівецькій області – висока аварійність на дорогах
У Чернівецькій області, станом на 5 лютого, зафіксовано високу аварійність на дорогах. Про це повідомляє...
Патрульні знайшли дитину, яка зникла з дому
Патрульні поліцейські у Чернівцях знайшли та доставили батькам дитину, котра зникла з дому. Про це...
Banda Agency пояснили суть логотипу “Євробачення-2017”
Агентство Banda Agency, яке створило логотип до "Євробачення-2017", пояснило, яку суть криє у собі цей...
На Буковині через вітрянку на карантин закрили школу та дитсадок
Через вітрянку на Буковині закрили школу та дитсадок. Навчальні заклади не працюватимуть до 12 лютого. Інфекційне...
На Глибоччині невідомі обікрали церкву
У селі Глибоцього району обікрали місцеву церкву. Про це повідомляє Молодий Буковинець. Зловмисники проникли у...
ДСНС прозвітувала про ситуацію у Авдіївці станом на 4 лютого
ДСНС надала оперативну інформацію про ситуацію в місті Авдіївці станом на 12:00 4 лютого. Про...
Новоселицькі поліцейські долучилися до естафети 22PushupChallenge(ВІДЕО)
Поліцейські Новоселицького району долучилися до популярного сьогодні челенджу-естафети 22PushupChallengе. Про це повідомляє газета "Район-Інфо". Патрульні...
З Сторожинця відправили гуманітарну допомогу для жителів Авдіївки (ФОТО)
У п'ятницю, 3 лютого, зі Сторожинця виїхав автобус з гуманітарною допомогою для жителів Авдіївки Донецької...
З Соборної площі вивезли усі торгові кіоски (ФОТО)
У Чернівцях з Соборної площі вивезли торгові кіоски, в яких здійснювали продаж смаколиків та інших...
У Чернівцях на вул. Винниченка не розминулися два автомобілі (ФОТО)
4 лютого у Чернівцях на перехресті вулиць Винниченка і Комунальників трапилася аварія – зіткнулися дві...
Поліцейські викрили чернівчанина, який у своєму помешканні вирощував наркотичні рослини
3 лютого на лінію «102» прийшло повідомлення про сімейну сварку на вул. Стрийській, що у...
«Був людиною з великим серцем і душею». У Чернівцях попрощалися з Героєм Леонідом Дергачем (ФОТО)
4 лютого у Чернівцях попрощалися з Героєм Леонідом Дергачем, який днями загинув під Авдіївкою. Прощальна панахида проходила...
На Буковину привезли тіло загиблого Леоніда Дергача (ФОТО)
На Буковину доставили тіло загиблого під Авдіївкою буковинця Леоніда Дергача. У с. Атаки Хотинського району героя...
6 лютого на Буковині оголошено Днем жалоби
Відповідне розпорядження підписав в.о. голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олег Стецевич. 6 лютого оголошено у Чернівецькій...
Українці просять позбавити Світлану Лободу звання «Заслуженої артистки України»
Інваліди АТО створили петицію на сайті Президента України з вимогою позбавити співачку Світлану Лободу звання...
Буковинці вшанували пам’ять Михайла Івасюка
3 лютого у Чернівцях вшанували пам'ять видатного буковинця, громадського та культурного діяча, критика, літературознавця, педагога та...
Помер міський голова Луцька
На 58-році життя помер міський голова Луцька Микола Романюк. Цю інформацію підтвердили у Луцькій міській лікарні. Напередодні посадовця...
Від початку загострення ситуації в Авдіївці загинули 10 українських солдат та ще 66 отримали поранення
За минулу добу у зоні АТО загинули троє українських солдат та ще 18 отримали поранення. Про...
Благодійний фонд “Серце до серця” вчив поліцейських, як відрізнити благодійників від шахраїв
У Чернівцях відбулася зустріч Чернівецької патрульної поліції з регіональним координатором Всеукраїнського Благодійного фонду "Серце до...
У Чернівцях пройде флешмоб «Рання діагностика раку, рятує життя»
У Чернівцях відбудеться флешмоб під назвою «Рання діагностика раку, рятує життя». Про це інформує прес-служба...
У Чернівцях невідомий чоловік посеред вулиці вдарив жінку
У Чернівцях на вул. Галицький Шлях невідомий чоловік вдарив в обличчя жінку. Інцидент стався 3 лютого. Близько...
Вулицю Горького можуть перейменувати на вулицю Дмитра Гнатюка
Незабаром вулиця Максима Горького у Чернівцях може стати вулицею Дмитра Гнатюка. Відповідна петиція набрала необхідну...
Концерт Сергія Зосімова перенесли у зв`язку з Днем жалоби
4 лютого видатний український бард Сергій Зосімов мав дати концерт в малому залі Центрального Палацу...
В офісі «Лангейт» створили виставку малюнків абонентів, які взяли участь в новорічній акції «Рік інтернету в подарунок»
Нещодавно у компанії «Лангейт» завершилась новорічна акція «Рік інтернету в подарунок». Її учасники мали розфарбувати...
У Чернівцях з`явилися пункти збору гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки
У Чернівцях з`явилися пункти збору гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки. Про це повідомляє Чернівецька обласна державна...
П’ятеро буковинських рятувальників повернулися із зони АТО
2 лютого із зони проведення АТО повернулися 5 фахівців піротехнічної групи Управління ДСНС України у...
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка…
Загрузка…