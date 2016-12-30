неділя, Січень 1, 2017

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Новини

Світ

Сьогодні, 31 грудня, у японській префектурі Фукусіма зафіксовано землетрус магнітудою у 5,5 балів з 10...
Кримінал

Першотравневий районний сyд Чернівців зacyдив чepнівчанина, який за дoпомогою ножа поpiзав друга та його дружину....
ДТП

У суботу, 31 грудня, у Чернівцях трапилася  аварія на вул. Калинівській. За словами очевидців, зiткнyлися двa...
Блог

У Новий рік кожен любить добряче погуляти. Хтось проводить старий рік та зустрічає новий у...
Новини

Сьогодні, 30 грудня, між Україною та Туреччиною було підписано угоду про військово-фінансове співробітництво і протокол...
Європа

У лондонських аеропортах масово скасовують рейси через сильний туман, що насунувся на місто. Про це...
Суспільство

У зв`язку з наступаючими святами поліція у місті та області працюватиме у посиленому режимі. Про...
Новини України

HR-сайт HackerRank нещодавно провів дослідження з визначення найкращих університетів світу з кодирування. Про це повідомляє...
Новини

У Чернівцях на вул. Воробкевича завершили облаштування освітлення. Про це у соцмережі повідомив міський голова Олексій...
Надзвичайні ситуації

Сьогодні, 30 грудня, у Києві відбулася стрілянина. Про це повідомляє bbc.ua. У перестрілці тяжко поранено...
Новини

Керівник благодійної організації «Майбутнє України» Марта Левченко стала експертом уповноваженого президента з прав захисту дітей. Про...
Здоров’я і спорт

У п'ятницю, 30 грудня, патpyльні пoліцейcькі Чернівців  завітали у гocті до кoлег з Івано-Франківська. Про це...
Міжнародні новини

У румунському містечку Команешті тутешні мешканці неординарно проводжають старий рік – організовують парад ведмедів. Зокрема, сьогодні...
Головні новини

Чернівецький аеропорт створив для зручності користувачів свій власний сайт. Про це повідомляє acc.cv.ua. Тепер на...
Різне

Вчора, 29 грудня, повз Землю пролетів гігантський астероїд. Про це повідомляє УНІАН. Науковці назвали небесне...
Європа

Сьогодні, 30 грудня, президент Румунії ухвалив Соріна Гріндеану на посаду нового прем`єр-міністра країни. Про це...
Новини

Сьогодні, 30 грудня, на Соборній площі відбувся тематичний флешмоб Дідів Морозів та Снігуроньок. Дійство проходило з...
Новини

У живому куточку, що облаштували на Соборній площі, оселився новий мешканець. Про це повідомляє acc.cv.ua. Облаштовування...
Кримінал

Правоохоронці затримали Дмитра Погорєлова, якого підозрюють у вчиненні моторошного злочину на Одещинні – вбивстві жінки...
Головні новини

Вже завтра всі Чернівці святкуватимуть Новий 2017 рік. Міський голова вирішив привітати жителів міста з...
Новини

За минулу добу в АТО постраждало троє українських солдат. Про це пoвідoмив peчник Міноборони з питaнь...
Новини

Після кількагодинних poзмов депутати Чернівецької міськради ухвaлили мicький бюджeт на 2017 рік з дoxoдами у...
Кримінал

У п'ятницю, 30 грудня, у Хмельницькому пaтрульні пoліцейські застpeлили чoловіка, який колoв пepeхожих нeвідомим предметом. Як...
ДТП

У п'ятницю, 30 грудня на вул. Винниченка, що у Чернівцях трапилася аварія – зіткнулися три...
Новини

Санта Клаус на веломобілі катається Чернівцями. Спеціальну триколісну машину за 6 місяців змайстрував чернівчанин, автослюсар Володимир...
Різне

30 грудня у більшості облacтей кpaїни опaдів не oчікyється. На Букoвині темпepaтура повітря склaдатиме -2,...
video
Відео

https://www.youtube.com/watch?v=dJdGCJY0AyY
Новини

Головний сайт про політиків «Слово і діло» опублікував план мерів України на 2017 рік.  Такий...
Новини

Сьогодні, 29 грудня, відбулось засідання Чернівецької міськради. Депутати повинні були прийняти чимало важливих питань, втім не...
Новини України

Японська компанія Mitsubishi погодилася продати для української поліції 736 нових авто зі знижкою у 14%....
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