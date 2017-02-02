субота, Лютий 4, 2017

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 Відповідне розпорядження підписав в.о. голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олег Стецевич. 6 лютого оголошено у Чернівецькій...
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Інваліди АТО створили петицію на сайті Президента України з вимогою позбавити співачку Світлану Лободу звання...
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3 лютого у Чернівцях вшанували пам'ять видатного буковинця, громадського та культурного діяча, критика, літературознавця, педагога та...
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На 58-році життя помер міський голова Луцька Микола Романюк. Цю інформацію підтвердили у Луцькій міській лікарні. Напередодні посадовця...
Новини

За минулу добу у зоні АТО загинули троє українських солдат та ще 18 отримали поранення. Про...
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У Чернівцях відбулася зустріч Чернівецької патрульної поліції з регіональним координатором Всеукраїнського Благодійного фонду "Серце до...
Головні новини

У Чернівцях відбудеться флешмоб під назвою «Рання діагностика раку, рятує життя». Про це інформує прес-служба...
Кримінал

У Чернівцях на вул. Галицький Шлях невідомий чоловік вдарив в обличчя жінку. Інцидент стався 3 лютого. Близько...
Новини

Незабаром вулиця Максима Горького у Чернівцях може стати вулицею Дмитра Гнатюка. Відповідна петиція набрала необхідну...
Афіша

4 лютого видатний український бард Сергій Зосімов мав дати концерт в малому залі Центрального Палацу...
Лангейт

Нещодавно у компанії «Лангейт» завершилась новорічна акція «Рік інтернету в подарунок». Її учасники мали розфарбувати...
Головні новини

У Чернівцях з`явилися пункти збору гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки. Про це повідомляє Чернівецька обласна державна...
Новини

2 лютого із зони проведення АТО повернулися 5 фахівців піротехнічної групи Управління ДСНС України у...
ДТП

У четвер, 2 лютого, патрульні поліцейські міста затримали водія, який може бути причетний до вчинення...
Новини

Днями 105-річний ювілей відсвяткувала жителька с. Слобода-Комарівці Сторожинецького району Домніка Смекало. Усе життя жінка працювала у...
Новини

Сьогодні на Хрещатику прощаються  із загиблим під Авдіївкою Леонідом Дергачем. Військові 72-ї окремої механізованої бригади Збройних...
Новини Буковини

У ніч з 2 на 3 лютого під Авдіївкою загинули двоє солдат, які служили у...
Новини

2 лютого відбулася зустріч Володимира Середюка з Генеральним консулом Словацької Республіки пані Янкою Буріановою у...
Новини

У зв`язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт по вулиці Горіхівській, 19 сьогодні у місті локальне відключення...
Кримінал

Першотравневий районний суд м. Чернівці засудив екс-завідувача відділення одного з медичних закладів Чернівецької області. Про це...
Анонси

Департамент житлово-комунального господарства прозвітує перед чернівчанами про результати роботи за 2016 рік. Про це повідомляє...
Кримінал

Патрульні поліцейські виявили підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції...
Новини

2 люди жителі сіл Борівці, Киселів та Южинець Кіцманського району зібрали допомогу для Авдіївки, де...
Новини

Чернівецький обласний центр зайнятості у рамках співпраці з КП «Чернівецьке тролейбусне управляння», проводить  набір до...

Як ми повідомляли раніше, через борги Чернівецьке тролейбусне управління та КП «Чернівціводоканал» можуть залишитися без...
Головні новини

Сьогодні, 2 лютого, на Соборній площі у Чернівцях з'явився пункт обігріву. Прихисток стоїть збоку Чернівецького...
Новини

СБУ затримала у м. Вижниця чергову вантажівку, в якій незаконно перевозили лісодеревину цінної породи. З'ясовано,  що...
Медицина

2 лютого до Чернівців прибув гуманітарний вантаж для медзакладів міста. Серед вантажу: медичні ліжка, постільна білизна...
video
Відео

https://www.youtube.com/watch?v=Cku5DGe4ciA
Новини

1 лютого трагічно загинув відомий спортсмен з Чернівців 76-річний Олександр Громик. Чоловік потонув в Антлантичному...
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