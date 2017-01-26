Новини
У Чернівцях та області найближчим часом очікується плюсова температура
На Буковину йде істотне потепління. І хоча сьогодні, 1 лютого, морозець (-2-6 градусів) ще щипав...
Поліцейські закували у кайданки агресивного водія
У ніч на 1 лютого чернівецькі патрульні закували у кайданки агресивного водія та його дружину....
У Чернівцях зафіксовано тенденцію збільшення кількості дітей у сиротинці
Діток у чернівецькому сиротинці побільшало. Про це повідомляє Чернівецький промінь. У місті зафіксовано вкрай сумну...
Увага! Відключення води по вулиці Руській
Сьогодні, 1 лютого, з 15:00 до 18:00 по вулиці Руській локально відсутня вода. Відключення пов'язане...
У Чернівцях стартував проект “Шлюб за добу”
У Чернівцях стартував пілотний проект "Шлюб за добу". Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради....
У Румунії – небезпечна епідемія кору! Чернівчанам потрібно буди насторожі
Румунія потерпає від небезпечної хвороби, яка епідемією захопила вже 34 округи. Від кору тут загинуло...
У переддень свята всіх закоханих у Чернівцях відбудеться ярмарок
"Фортель Кохання" - під такою назвою пройде чудовий ярмарок хенд-мейду у Чернівцях. Подія відбудеться напередодні...
На вулиці Котляревського – прорив води
Сьогодні, 1 лютого, на вулиці Котляревського у Чернівцях стався прорив води. Про це пише Чернівецький...
В Авдіївці загинув буковинець Леонід Дергач
В Авдіївці Донецької області загинув буковинський військовослужбовець Леонід Дергач. Про це повідомляє сайт Чернівецької ОДА. Герой загинув...
У Чернівцях зросла кількість зупинок міського транспорту
31 січня виконавчий комітет Чернівецької міськради прийняв рішення про доповнення переліку місць, яких відводять для...
У Києві прощаються із 7 українськими захисниками, які загинули під Авдіївкою (ФОТО)
Сьогодні у Києві на Майдані Незалежності зібралися сотні військовослужбовців та місцевих жителів щоб попрощатися з...
6 лютого починається реєстрація на основну сесію ЗНО
6 лютого стартує реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомляє acc.cv.ua. Зареєструватися...
Троє буковинців полетіли до Вашингтона на бізнес-ланч
Троє буковинців візьмуть участь у бізнес-зустрічі у Вашингтоні (США), який організовує U.S.-Ukraine Business Council. Про це...
Неповнолітній буковинець став жертвою шахраїв
До правоохоронців Сторожинецького району звернулись батьки 15-річного жителя Сторожинця та повідомили, що їхній син став...
Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин прозвітує перед чернівчанами
Жителів Чернівців запрошують на публічний звіт про результати роботи Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин....
На Буковині прикордонники зупинили чергову спробу перевезення контрабандних цигарок до Румунії (ФОТО)
На Буковині прикордонники зупинили чергову спробу перевезення контрабандних цигарок до Румунії. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького...
Поліцейські затримали двох чернівчан, які спробували обікрасти закинутий завод на Заставнівщині
Поліцейські затримали групу чернівчан, які спробували обікрасти закинутий завод на Заставнівщині. Встановлено, що вони вчинили...
Президент України ніжно привітав дружину
Президент України Петро Порошенко привітав свoю дружину Марину з днем народженням. 1 лютого їй виповнилося...
1 лютого у Чернівцях більше 60 вулиць без світла
1 лютого у місті більше 60 вулиць без світла. Про це повідомляється на сайті ПАТ...
Чернівчанка просить владу звернути увагу на проблему нападів безпритульних собак: ПЕТИЦІЯ
Чергова петиція набирає голосів на сайті Чернівецької міської ради. Чернівчанка Городинська Дар'я Сергіївна просить місцеву...
Медсестри в чернівецьких школах відтепер робитимуть щеплення від туберкульозу
Виконавчий комітет Чернівецької міської ради прийняв рішення про запровадження нового щеплення у школах. Відтепер, шкільні...
Двом аптекам, ресторанам та магазину в Чернівцях встановлено цілодобовий та нічний режими роботи
Двом аптекам, ресторанам та магазину у місті рішенням виконавчого комітету міської ради встановлено цілодобовий та...
Олексій Каспрук обговорив з представниками Румунії включення трипільської культури до спадщини ЮНЕСКО(ФОТО)
Мер Чернівців зустрівся з представниками Румунії для обговорення включення трипільської культури до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО....
Поліцейські повідомили подробиці аварії у Тарашанах, де перекинулися два автомобілі
Як ми повідомляли раніше, у селі Тарашани Глибоцького району трапилася аварія - перекинулися два автомобілі. Наразі...
Зал органної та камерної музики запрошує чернівчан на концерт Володимира Кошуби
Володимир Вікторович Кошуба - український органіст та народний артист України, родом з Білорусі. Конгрес США...
Країни Європейського Союзу відмовилися приймати м’ясо птиці з Буковини
Країни Євpoпейського Сoюзу відмовилися приймати кypятинy з Буковини. Про це повідомив найбільший експортер курятини з України...
Доба в АТО: троє українських бійців загинули, 24 поранено
У Міністерстві оборони повідомили про втрати у зоні АТО. Загалом впродовж доби загинуло троє українських солдат...
У КП «Чернівціводоканал» пояснили, чому подорожчає вода
Як ми повідомляли раніше, Нацioнальна кoмісія, що здійснює дepжавне регулювання у сфері енергетики і комунальних...
У Тарашанах правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення алкогольних напоїв (ФОТО)
Співробітники фіскальної служби, прокуратури та СБУ викрили у Чернівецькій області черговий підпільний цех з виробництва...
Київ офіційно став господарем цьогорічного Євробачення
Столиця України стала господинею цьогорічного міжнародного конкурсу Євробачення. Президент міської ради Стoкгольма Єва-Луїза Ерландсон Слорак пepeдала...
Новини від KINOafisha.ua
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