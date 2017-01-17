Новини
У США “жіночий” протест проти Дональда Трампа
Сьогодні, 21 січня, в центрі Вашингтона відбувається масовий протест американців проти Дональда Трампа. Про це...
Українську акцію “STOP PUTIN`S WAR IN UKRAINE” підтримали протестами у понад 50 країнах світу
Як відомо, Україною прокотилася хвиля акцій проти організованої Путіном війни в нашій країні. Протест пройшов...
Пожежа в Одесі: горить відомий ринок “Привоз”
У центрі Одеси спалахнула масштабна пожежа - горить відомий ринок "Привоз". Про це повідомляє ТСН....
Масштабна аварія у Італії: загинуло 16 дітей, постраждало – 39
Моторошна аварія у Італії забрала життя щонайменше 16 дітей віком від 14 до 18 років....
В понеділок без світла у місті будуть більше 60 вулиць
У понеділок, 23 січня, велика частина Чернівців буде без світла. Про це повідомляють на офіційному...
У Чернівцях – високий рівень аварійності на дорогах
У Чернівецькій області оголошено високий рівень аварійності на дорогах. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції...
Чернівецька поліція долучилася до естафети на підтримку ветеранів
Чернівецька поліція отримала від 79-тої окремої десантно-штурмової бригади естафету під назвою #22PushupChallenge на підтримку ветеранів....
СБУ запобігла вбивству нардепа, яке готували двоє українців за вказівкою ФСБ РФ
Представники СБУ затримали двох раніше судимих українців, які зa вказівкою ФСБ Росії готyвали замах на...
Через нічну аварію на Буковині постраждало двоє осіб (ФОТО)
У ніч з 20 на 21 січня у с. Лашківка Кіцманського району сталася аварія –...
Жителі села Іспас Вижницького району забили на сполох через сміттєзвалище (ФОТО)
Жителі с. Іспас Вижницького району забили на сполох, адже неподалік від річки Черемош утворилося сміттєзвалище....
Сьогодні в світі відзначають День обіймів
21 січня відзначають Міжнародний день обіймів. Таке свято виникло в США у штаті Мічиган і швидко...
Сергій Гринюк залишається на посаді президента ФК «Буковина»
Як ми повідомляли раніше, наприкінці 2016 року ФК «Буковина» залишилася без президента та головного тренера. Втім,...
В США відбулася церемонія інавгурації Дональда Трампа
Сьогодні, 20 січня, Дональд Трамп прийняв присягу перед тисячами американців на західному фронті Капітолію США...
У Чернівцях літня жінка провела 6 днів у паралізованому стані на самоті
Сьогодні, 20 січня, у поліцію міста Чернівці зателефонував занепокоєний чоловік та повідомив, що його 76-річна...
Пожежники у Чернівцях розповіли діткам як уберегтися від пожежі(ФОТО)
Сьогодні, 20 січня, рятувальники ДСНС провели навчальну роботу з дітками у Чернівецькому садочку №41. Про...
У “Вернісажі” відбудеться виставка робіт Ади Борчі
Центр культури "Вернісаж" запрошує чернівчан 21 січня на виставку робіт Ади Борчі. Про це повідомляє...
Буковинський захисник отримав квартиру
19 січня на Водохреща учасник АТО, житель с. Ропча Сторожинецького району Микола Лунгуляк отримав квартиру. Впродовж...
Поліцейські затримали групу зловмисників, які скоювали розбійні напади на буковинських пенсіонерів
Оперативники Управління карного розшуку затримали групу зловмисників, які з погрозами та застосуванням фізичної сили обкрадали...
На Буковині внаслідок ДТП загинув 41-річний чоловік (ФОТО)
На Буковині правоохоронці з'ясовують обставини ДТП, в результаті якої загинув 41-річний чоловік. Про це повідомляє сектор...
У Чернівцях літня жінка ледь не загинула від отруєння чадним газом
19 січня до поліцейських міста надійшло повідомлення про різкий запах газу в одній із квартир...
Чому розмальовки-антистрес приносять користь?
Щодня люди поспішають на роботу, переживають чимало стресових ситуацій, від яких необхідно відпочивати, щоб відволікатися...
Чернівецькі перевізники офiційно повiдомили пpo наміри пiдвищити тapиф у громaдському тpaнспорті
Чернівецькі перевізники офiційно повiдомили пpo наміри пiдвищити тapиф на проїзд у громaдському тpaнспорті міста. Проект рішення...
«Roshen» закриває фабрику у Липецьку
Корпорація «Roshen» закриває свою кондитерську фабрику у Липецьку (Росія). Як повідомили у прес-службі кopпорації, припинити роботу...
На проспекті Незалежності зіткнулися два автомобілі
20 січня близько 12:30 у Чернівцях на проспекті Незалежності сталася аварія. За словами очевидців, зіткнення двох...
На українсько-польському кордоні знайшли тіло 30-річного прикордонника
20 січня на українсько-польському кордоні Львівської області, у пункті пропуску «Краковець», знайшли тіло 30-річного прикордонника. Про...
На Буковині затримано громадянина Греції, який перебував у міжнародному розшуку
20 січня прикордонники затримали шахрая, який перебував у міжнародному розшуку. Це сталося в пункті пропуску під...
У Чернівцях іноземні інвестори планують запустити швейне виробництво
19 січня голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук зустрівся з Генеральним Консулом Румунії в Чернівцях Елеонорою...
Фотограф Амос Чепл продемонстрував, як живе найхолодніше селище у світі (ФОТО)
Селище Оймякон, що у Новій Зеландії, вважається найхолоднішим населеним пунктом у світі. Тут взимку термометри показують...
У Чернівецькій області на Водохреща вирізали крижані фігури (ФОТО)
На Водохреща у селищі Берегомет Вижницького району активісти облаштували на березі річки Сірет крижані фігури. Про...
Прокуратура вимагає суворішого покарання для буковинця, який вчинив смертельну аварію
Прокуратура області подала апеляційну скаргу щодо рішення Сторожинецького районного суду, який призначив 22-річному сторожинчанину 4...
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