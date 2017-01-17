неділя, Січень 22, 2017

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Новини

Світ

Сьогодні, 21 січня, в центрі Вашингтона відбувається масовий протест американців проти Дональда Трампа. Про це...
Новини

Як відомо, Україною прокотилася хвиля акцій проти організованої Путіном війни в нашій країні. Протест пройшов...
Надзвичайні ситуації

У центрі Одеси спалахнула масштабна пожежа - горить відомий ринок "Привоз". Про це повідомляє ТСН....
Європа

Моторошна аварія у Італії забрала життя щонайменше 16 дітей віком від 14 до 18 років....
Новини

У понеділок, 23 січня, велика частина Чернівців буде без світла. Про це повідомляють на офіційному...
Головні новини

У Чернівецькій області оголошено високий рівень аварійності на дорогах. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції...
Головні новини

Чернівецька поліція отримала від 79-тої окремої десантно-штурмової бригади естафету під назвою #22PushupChallenge на підтримку ветеранів....
Головні новини

Представники СБУ затримали двох раніше судимих українців, які зa вказівкою ФСБ Росії готyвали замах на...
ДТП

У ніч з 20 на 21 січня у с. Лашківка Кіцманського району  сталася аварія –...
Новини

Жителі с. Іспас Вижницького району забили на сполох, адже неподалік від річки Черемош утворилося сміттєзвалище....
Міжнародні новини

21 січня відзначають Міжнародний день обіймів. Таке свято виникло в США у штаті Мічиган і швидко...
Здоров’я і спорт

Як ми повідомляли раніше, наприкінці 2016 року ФК «Буковина» залишилася без президента та головного тренера. Втім,...
Світ

Сьогодні, 20 січня, Дональд Трамп прийняв присягу перед тисячами американців на західному фронті Капітолію США...
Головні новини

Сьогодні, 20 січня, у поліцію міста Чернівці зателефонував занепокоєний чоловік та повідомив, що його 76-річна...
Новини

Сьогодні, 20 січня, рятувальники ДСНС провели навчальну роботу з дітками у Чернівецькому садочку №41. Про...
Афіша

Центр культури "Вернісаж" запрошує чернівчан 21 січня на виставку робіт Ади Борчі. Про це повідомляє...
Новини

19 січня на Водохреща учасник АТО, житель с. Ропча Сторожинецького району Микола Лунгуляк отримав квартиру. Впродовж...
Кримінал

Оперативники Управління карного розшуку затримали групу зловмисників, які з погрозами та застосуванням фізичної сили обкрадали...
ДТП

На Буковині правоохоронці з'ясовують обставини ДТП, в результаті якої загинув 41-річний чоловік. Про це повідомляє сектор...
Новини

19 січня до поліцейських міста надійшло повідомлення про різкий запах газу в одній із квартир...
Новини

Щодня люди поспішають на роботу, переживають чимало стресових ситуацій, від яких необхідно відпочивати, щоб відволікатися...
Новини

Чернівецькі перевізники офiційно  повiдомили пpo наміри пiдвищити тapиф на проїзд у громaдському тpaнспорті міста. Проект рішення...
Економіка та бізнес

Корпорація «Roshen» закриває свою кондитерську фабрику у Липецьку (Росія). Як повідомили у прес-службі кopпорації, припинити роботу...
ДТП

20 січня близько 12:30 у Чернівцях на проспекті Незалежності сталася аварія. За словами очевидців, зіткнення двох...
Новини

20 січня  на українсько-польському кордоні Львівської області, у пункті пропуску «Краковець», знайшли тіло 30-річного прикордонника. Про...
Новини

20 січня прикордонники затримали шахрая, який перебував у міжнародному розшуку. Це сталося в пункті пропуску під...
Новини

19 січня голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук зустрівся з Генеральним Консулом Румунії в Чернівцях Елеонорою...
Міжнародні новини

Селище Оймякон, що у Новій Зеландії, вважається найхолоднішим населеним пунктом у світі. Тут взимку термометри показують...
Новини

На Водохреща у селищі Берегомет Вижницького району активісти облаштували на березі річки Сірет крижані фігури. Про...
Кримінал

Прокуратура області подала апеляційну скаргу щодо рішення Сторожинецького районного суду, який призначив 22-річному сторожинчанину 4...
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