Новини
Втрати в АТО: четверо загиблих та п’ятеро поранених
У штабі АТО повідомляють, що за минулу добу загинуло 4 військовослужбовців та ще 5 отримали...
У Чернівцях пройшла смолоскипна хода з нагоди річниці пам’яті Героїв Крут (ФОТО)
29 січня у Чернівцях кілька десятків активістів націоналістичних рухів провели смолоскипну ходу з нагоди річниці пам’яті...
Поета О.Олеся та його дружину перепоховали у Києві
29 січня у Києві відбулося перепоховання відомого українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри...
Чергова аварія у Новоселиці: вантажівка злетіла з дороги
Сьогодні, 29 січня, близько 8:30 ранку у Новоселицькому районі сталася ДТП. Про це пише "Район-Інфо"....
У Новоселиці авто насмерть збило велосипедиста(ФОТО)
На Буковині сталася моторошна ДТП. Про це повідомляє "Район-Інфо". Подія сталася 27 січня у вечірній...
Сьогодні в Чернівцях Всеукраїнський турнір з армспорту серед патрульних(ФОТО)
Сьогодні, 29 січня, у Чернівцях у спортивному комплексі «Олімпія», що на вул. Воробкевича, о 10:00...
В Новоселицькому районі фура злетіла з дороги(ФОТО)
Транспортна пригода сталася у суботу, 28 січня, у ранковий час. Про це пише "Район-Інфо". Вантажний...
У зоні АТО постраждав один боєць
На передовій впродовж дня російські найманці здійснили 23 обстріли по українським позиціям. Про це інформує штаб...
Патрульні поліцейські з 28 міст України приїхали до Чернівців
120 патрульних поліцейських з 28 міст приїхали до Чернівців, щоб взяти участь у Всеукраїнському турнірі...
Міхеіл Саакашвілі відвідав Глибоку(ФОТО)
Міхеіл Саакашвілі відвідав Глибоку. Про це йдеться на сторінках Григорія Ванзуряка та Петра Митранюка у...
Помер актор, відомий своєю роллю майстра чарівних паличок у “Гаррі Поттері”
На 77 році пішов з життя видатний британський актор Джон Гарт. Про це повідомляє ВВС...
Трамп заборонив сирійським біженцям в’їзд в США
Новообраний президент США Дональд Трамп розпочав свій давній план: припинення напливу біженців у країну. Політик...
У студентів та старшокласників України з’явився шанс безкоштовно поїхати до Канади
Громадська організація O.W.L Open World Learning оголосила про початок унікального конкурсу, призом якого є безкоштовна...
В Україні критична ситуація аварійності на дорогах: за добу 7 загиблих, 68 травмованих
В Україні зафіксовано критичну ситуацію аварійності на дорогах. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України....
У тролейбусі на ходу розпалили “багаття”, аби він зміг продовжити рух(ФОТО)
Незвична подія трапилася у чернівецькому тролейбусі, що їздить маршрутом номер три. Аби транспортний засіб зміг...
ДТП у Новоселицькому районі: іномарка зіткнулася з підводою, є постраждалий
У Чернівецькій області сталася аварія – іномарка допустила зіткнення з підводою. Через ДТП постраждав пасажир...
У Чернівцях вшанували пам’ять Героїв Крут(ФОТО)
У Чернівцях вшанували загиблих Героїв Крут. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Багато небайдужих...
У чернівецькій школі відремонтували спортивні зали(ФОТО)
У чернівецькій гімназії №7 зробили капітальний ремонт двох спортивних залів. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької...
29 січня у місті часткове обмеження руху транспорту
29 січня у Чернівцях буде часткове обмеження руху транспорту. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської...
КП «Чернівціводоканал» заборгував за електроенергію більше 70 мільйонів гривень
Всупереч умовам договору про постачання електроенергії, КП «Чернівціводоканал» не розраховується за цю послугу перед ДП...
Унікальне природне явище в горах Швеції: хмара, схожа на НЛО(ФОТО)
Лижникам та відпочиваючим у Швеції вдалося побачити рідкісне природнє явище: хмару у вигляді НЛО. Про...
Сьогодні вулиця Марка Вовчка без води до 18:00
Сьогодні, 27 січня, з 15:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання на вулиці Марка Вовчка та...
У Німеччині обрали нового главу МЗС
Сьогодні, 27 січня, у Федеративній Республіці Німеччина обрали нового голову Міністерства закордонних справ. Очільником став...
На Буковині зіткнулися «FORD Connect» та «ВАЗ 2106». Є постраждалі (ФОТО)
26 січня на Сокирянщині трапилася аварія, внаслідок якої постраждали декілька осіб. Пригода сталася о 20 год...
На Буковині СБУ затримала вантажівку, яка незаконно перевозила деревину (ФОТО)
Представники СБУ спільно з поліцейськими затримали на Буковині вантажівку з деревиною без відповідних дозвільних документів. Так,...
Міхеіл Саакашвілі у Чернівцях поспілкувався з працівниками «Калинівського ринку» (ФОТО)
У п'ятницю, 27 січня, до Чернівців приїхав політик Міхеіл Саакашвілі. Він завітав до «Калинівського ринку»,...
Поблизу Чернівців правохоронці знайшли в автомобілі тонну спирту
26 січня податківці спільно з представниками Нацполіції та СБУ в Чернівецькій області виявили в автомобілі...
У міськраді підписали Меморандум, який дозволить отримати житло ошуканим інвесторам проспекту Незалежності, 116
27 січня у Чернівецькій міськраді було підписано Меморандум на захист ошуканих інвесторів, які впродовж кількох...
Чернівецька лікарня отримає сучасну машину швидкої допомоги
Незабаром перша клінічна лікарня Чернівців отримає від Канади машину швидкої медичної допомоги. Днями у Києві відбулося...
У Чилі – наймасштабніша за всю історію пожежа
Чилі у вогні. Близько 238 гектарів площі країни потерпає від лісової пожежі. Про це повідомляє...
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка…
Загрузка…