Новини
6 лютого на Буковині оголошено Днем жалоби
Відповідне розпорядження підписав в.о. голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олег Стецевич. 6 лютого оголошено у Чернівецькій...
Українці просять позбавити Світлану Лободу звання «Заслуженої артистки України»
Інваліди АТО створили петицію на сайті Президента України з вимогою позбавити співачку Світлану Лободу звання...
Буковинці вшанували пам’ять Михайла Івасюка
3 лютого у Чернівцях вшанували пам'ять видатного буковинця, громадського та культурного діяча, критика, літературознавця, педагога та...
Помер міський голова Луцька
На 58-році життя помер міський голова Луцька Микола Романюк. Цю інформацію підтвердили у Луцькій міській лікарні. Напередодні посадовця...
Від початку загострення ситуації в Авдіївці загинули 10 українських солдат та ще 66 отримали поранення
За минулу добу у зоні АТО загинули троє українських солдат та ще 18 отримали поранення. Про...
Благодійний фонд “Серце до серця” вчив поліцейських, як відрізнити благодійників від шахраїв
У Чернівцях відбулася зустріч Чернівецької патрульної поліції з регіональним координатором Всеукраїнського Благодійного фонду "Серце до...
У Чернівцях пройде флешмоб «Рання діагностика раку, рятує життя»
У Чернівцях відбудеться флешмоб під назвою «Рання діагностика раку, рятує життя». Про це інформує прес-служба...
У Чернівцях невідомий чоловік посеред вулиці вдарив жінку
У Чернівцях на вул. Галицький Шлях невідомий чоловік вдарив в обличчя жінку. Інцидент стався 3 лютого. Близько...
Вулицю Горького можуть перейменувати на вулицю Дмитра Гнатюка
Незабаром вулиця Максима Горького у Чернівцях може стати вулицею Дмитра Гнатюка. Відповідна петиція набрала необхідну...
Концерт Сергія Зосімова перенесли у зв`язку з Днем жалоби
4 лютого видатний український бард Сергій Зосімов мав дати концерт в малому залі Центрального Палацу...
В офісі «Лангейт» створили виставку малюнків абонентів, які взяли участь в новорічній акції «Рік інтернету в подарунок»
Нещодавно у компанії «Лангейт» завершилась новорічна акція «Рік інтернету в подарунок». Її учасники мали розфарбувати...
У Чернівцях з`явилися пункти збору гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки
У Чернівцях з`явилися пункти збору гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки. Про це повідомляє Чернівецька обласна державна...
П’ятеро буковинських рятувальників повернулися із зони АТО
2 лютого із зони проведення АТО повернулися 5 фахівців піротехнічної групи Управління ДСНС України у...
У Чернівцях поліцейські затримали водія, який ймовірно причетний до ДТП з потерпілими
У четвер, 2 лютого, патрульні поліцейські міста затримали водія, який може бути причетний до вчинення...
Буковинка відсвяткувала 105-й день народження
Днями 105-річний ювілей відсвяткувала жителька с. Слобода-Комарівці Сторожинецького району Домніка Смекало. Усе життя жінка працювала у...
У Києві прощаються із загиблим під Авдіївкою буковинцем Леонідом Дергачем (НАЖИВО)
Сьогодні на Хрещатику прощаються із загиблим під Авдіївкою Леонідом Дергачем. Військові 72-ї окремої механізованої бригади Збройних...
Двоє військових, які служили у Чернівцях, загинули під Авдіївкою
У ніч з 2 на 3 лютого під Авдіївкою загинули двоє солдат, які служили у...
Володимир Середюк зустрівся з Генеральним консулом Словацької Республіки(ФОТО)
2 лютого відбулася зустріч Володимира Середюка з Генеральним консулом Словацької Республіки пані Янкою Буріановою у...
Вулиця Горіхівська сьогодні без води
У зв`язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт по вулиці Горіхівській, 19 сьогодні у місті локальне відключення...
Засуджено лікаря, який вимагав хабар за видачу медичного висновку для дитини-інваліда
Першотравневий районний суд м. Чернівці засудив екс-завідувача відділення одного з медичних закладів Чернівецької області. Про це...
Департамент ЖКГ прозвітує про результати своєї роботи перед чернівчанами
Департамент житлово-комунального господарства прозвітує перед чернівчанами про результати роботи за 2016 рік. Про це повідомляє...
Поліцейські виявили підозрюваного у побитті
Патрульні поліцейські виявили підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції...
Жителі Кіцманського району збирають гуманітарну допомогу для Авдіївки (ФОТО)
2 люди жителі сіл Борівці, Киселів та Южинець Кіцманського району зібрали допомогу для Авдіївки, де...
Безробітних буковинців запрошують опанувати професію водія тролейбуса
Чернівецький обласний центр зайнятості у рамках співпраці з КП «Чернівецьке тролейбусне управляння», проводить набір до...
У Чернівцях чотири комунальні підприємства отримають по 2 мільйони гривень з міського бюджету
Як ми повідомляли раніше, через борги Чернівецьке тролейбусне управління та КП «Чернівціводоканал» можуть залишитися без...
На Соборній площі встановили пункт обігріву(ФОТО)
Сьогодні, 2 лютого, на Соборній площі у Чернівцях з'явився пункт обігріву. Прихисток стоїть збоку Чернівецького...
На Буковині СБУ затримала вантажівку з незаконною деревиною, яку везли на одне з підприємств Львівщини
СБУ затримала у м. Вижниця чергову вантажівку, в якій незаконно перевозили лісодеревину цінної породи. З'ясовано, що...
Чернівці отримали гуманітарну допомогу для лікарень міста
2 лютого до Чернівців прибув гуманітарний вантаж для медзакладів міста. Серед вантажу: медичні ліжка, постільна білизна...
21 сесія Чернівецької міської ради 02.02.2017 ч.2
https://www.youtube.com/watch?v=Cku5DGe4ciA
У США трагічно загинув буковинський спортсмен Олександр Громик
1 лютого трагічно загинув відомий спортсмен з Чернівців 76-річний Олександр Громик. Чоловік потонув в Антлантичному...
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка…
Загрузка…