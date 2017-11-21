19-річний буковинець пограбував чужі будинки на 90 тисяч гривень (ФОТО)

Правоохоронці Буковини затримали 19-річного жителя села Бочківці Хотинського району, який обчищав чужі будинки.

Як повідомили у поліції, юнак не маючи заробітку, вирішив обкрадати будинки жителів району. Вдень він обирав помешкання, власників яких не було вдома. Потім знаходив сховані ключі від замків вхідних дверей та проникав в житло. З помешкань порушник викрадав в основному гроші.

Крадій обчистив шість будинків у різних селах району. У своїх земляків він викрав грошових коштів на суму понад 90 тисяч гривень. Крім цього, зловмисник вчинив крадіжку велосипеда в районному центрі та крадіжку з автомобіля у селі Колінківці.

За даними фактами слідчими внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Особі вже оголошено про підозру, – повідомили у поліції.