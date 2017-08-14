Чернівчани вимагають встановити штраф за вигул собак без намордника

Чернівчани вимагають встановити штраф за вигул собак у громадських місцях без намордника та поводка. Відповідна електронна петиція набрала сьогодні необхідну кількість голосів (250 з 250).

“Практично кожен господар квартири або приватного будинку тримає у себе чотирилапого друга. Досить часто люди заводять собак великих порід (ротвейлери, пітбулі, стафорди, вівчарки та ін). (…) Собаки віддані своєму господареві, але не комусь іншому. І як собака поведе себе по відношенню до когось чужого, особливо до дитини – це питання. Собаки великих порід, особливо службових і бійцівських, повинні вигулюватися в спеціально відведених для цього місцях, суворо в наморднику та на повідку, господарем, не молодшим 14 років. (…) Це елементарні правила безпеки, яких дотримуються скрізь у Європі”,- йдеться у тексті електронної вимоги.

Згідно п. 2.1 розділу ІІІ «Положення про електронні петиції у місті Чернівцях», електронна петиція буде розглянута впродовж 10 робочих днів з дня оприлюднення.