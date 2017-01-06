Товариству “Мрія” у Чернівцях влаштували новорічне свято

Чернівецькому товариству “Мрія”, яке об`єднує людей з порушеннями опорно-рухової системи, влаштували новорічне свято. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Свято відбулося за підтримки бюджету міста, з якого виділили 10 000 гривень на організацію події. Окрім цього, Чернівецький комунальний центр «Турбота» надав безкоштовні транспортні послуги чернівчанам, які самостійно не змогли б потрапити на новорічний вогник, а міський благодійний фонд «Милосердя» надав грошову допомогу на загальну суму 3400 грн тим членам товариства «Мрія», які за станом здоров’я не змогли бути присутніми на святі. В кінці свята учасники новорічного вогника отримали подарунки від міського товариства Червоного Хреста України і міської громадської благодійної організації «Гільфе». На святкуванні Нового року та Різдва Христового був також присутній заступник міського голови Олександр Паскар. Він привітав чернівчан з особливими потребами зі святами та висловив теплі побажання. Новорічний вогник пройшов у гарній святковій атмосфері. Чернівчани співали пісні, обмінювалися новинами та побажаннями у теплій сімейній обстановці.