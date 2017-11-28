У Чернівцях ще одна аптека увійшла до переліку аптек-учасниць програми “Доступні ліки”

У Чернівцях доповнено перелік аптек-учасниць урядової програми “Доступні ліки”. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА. “Відповідно до Наказу Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації від 24.11.2017 №669, доповнено перелік аптечних закладів, які надали згоду на участь в Урядовій Програмі «Доступні ліки» щодо відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму, за переліком міжнародних непатентованих назв”,- йдеться у повідомленні.