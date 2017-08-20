Визначено переможців конкурсу соціальних проектів

Цьогоріч сума фінансування соціальних проектів в Чернівцях становитиме 200 000 грн. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Наразі комісія вже визначила переможців конкурсу проектів.

За результатами оцінювання члени конкурсної комісії вирішили, що 100 % фінансову підтримку отримають: – Чернівецька міська громадська організація «Жіночий клуб «Успішна чернівчанка» – проект «До майбутнього – разом: суспільна інтеграція соціально вразливих категорій дітей у м. Чернівцях» – 40000 грн.

– Чернівецька міська організація Товариства Червоного Хреста України – проект «Допомога стомованим хворим щодо соціальної адаптації в суспільстві (забезпечення засобами по догляду за собою)» – 65500 грн.

75% фінансової підтримки отримають:

– Екологічна громадська організація «Зелений світ Буковини» – проект «Ми такі, як всі» – 12000 грн.

70% фінансової підтримки отримають:

– Чернівецька міська громадська організація УСВА – проект «Мобільний» музей «ветеранів Афганістану» (воїнів-інтернаціоналістів) та учасників антитерористичної операції» – 10500 грн.

60% фінансової підтримки отримають:

– Чернівецька міська громадська організація «Асоціація багатодітних матерів, дітей-інвалідів та дітей-сиріт» – проект «Здоров’я дитини та матері» – 21000 грн.

55% фінансової підтримки отримають:

– Чернівецька обласна організація УТОГ – проект «Он-лайн перекладач» – 21000 грн.

50% фінансової підтримки отримають:

– Благодійний фонд «Сім’я і здоров’я» – проект «Діти, батьки, вчителя – здорова українська сім’я» – 20000 грн.